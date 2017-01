Brad og Angelina: - Vi skal stå samlet i skilsmissen

ANNONSE

Angelina og Brad Pitt overrasket alle ved å annonsere at de tok ut skilsmisse.

Ganske kjapt ble det klart at Brad Pitt vil ha delt omsorg for barna.

Anklaget Pitt for mishandling



Etter at dette ble kjent, har Angelinas leir gått kraftig ut via diverse «kilder» og anklaget Brad Pitt for utstrakt alkohol- og rusmisbruk. Det er sagt at han skal ha sparket etter sønnen på privatfly.

BRAD PITT: Skuespilleren så både nyklippet og -barbert ut, og sjarmerte i smoking, da han dukket opp på Golden Globe-utdelingen søndag.

Og TMZ rapporterte at han ble etterforsket for barnemishandling.

- Intet straffbart skjedd

Samtidig avviste LAPD at de etterforsket skuespilleren. FBI gikk inn i saken, siden den skjedde i luften, og konkluderte med at ikke noe straffbart har skjedd.

- At Brad ikke ble siktet, betyr ikke at han ikke gjorde noe galt, sa leiren til Angelina.

Brad Pitt har imidlertid hele tiden krevd at rettspapirene rundt skilsmissen skal holdes utenfor offentlighet fordi han ikke vil at opplysninger om parets seks barn skal nå media.

Dette ble paret enige om nylig. Og nå har de sluppet en felles uttalelse.

- Vi forplikter oss til å agere med én stemme, skriver de ifølge People.

Dermed har de engasjert en privat dommer og alle dokumenter vil holdes hemmelige. Paret har ifølge dem selv forpliktet seg til å gjøre sitt ytterste til ikke å skape mer uro rundt skilsmissen.

Brad Pitt har i stor grad forholdt seg tyst i saken. Han har gått med på å besøke sine barn med en terapeut tilstede. Han står på at han ønsker delt omsorg og ønsket om at barnas liv unndras offentligheten.

Brad Pitt fikk jublende applaus fra Hollywood-kompisene under årets Golden Globe.