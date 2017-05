Brad Pitt åpner seg om skilsmissen: - Man kjenner først på en trang til å klamre seg fast

ANNONSE

For første gang siden skilsmissen ble offentlig, snakker Brad Pitt ut om hvordan han har det.

I et intervju i GQ forteller skuespilleren at de siste seks månedene har vært kaotiske, og at han har vært nødt til å ta innover seg sine egne svakheter og feiltakelser.

- Du sitter der med alle disse forferdelige følelsene, og så må du forstå dem og sette dem i kontekst. Til slutt finner du ut at du er alle de tingene du ikke liker. De er en del av meg, jeg kan ikke fornekte det. Jeg må akseptere det. Faktisk, så må jeg omfavne det. Jeg må innse det og ta følgene av det. Fordi ved å fornekte det, så fornekter jeg meg selv, sier Pitt.

Etter skilsmissen ble kjent, har Jolie anklaget Pitt for utstrakt alkohol- og rusmisbruk. Nå forteller Pitt at han verken røyker marihuana eller drikker alkohol.

- Jeg ville ikke leve slik lenger.

Fant en løsning



Pitt forteller at han nå bor i huset han tidligere delte med Jolie og deres seks barn, Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), Knox (8) og Vivienne (8).

I mediene har det kommet frem at Pitt og Jolie har kjempet om foreldreretten til barna. I januar ble det imidlertid kjent at de sammen hadde funnet en løsning.

SKILLER SEG: Brad Pitt og Angelina Jolie ble sammen i 2004 og giftet seg i august 2015.

- Vi gjør begge vårt beste. Jeg hørte en advokat si at det er ingen som vinner i retten, bare en som blir mest såret. Det virker som det er sant, du bruker et år på å bygge en sak som skal bevise at du har rett og at den andre parten tar feil, men egentlig er det bare en investering i et ekkelt hat. Jeg nekter. Og heldigvis er min partner enig. Det er bare utrolig vanskelig for barna å oppleve at familien plutselig faller fra hverandre.

- Jeg må være mer



Pitt beskriver sorgen etter skilsmissen som å sørge over noen som har gått bort.

- Man kjenner først på en trang til å klamre seg fast, sier han, men legger til at han etter hvert forsto at han måtte gi slipp.

Han beskriver seg selv som tilbakestående når det kommer til å forstå egne følelser, men sier han prøver å bli bedre av hensyn til barna.

- Akkurat det har slått meg i ansiktet når det kommer til skilsmissen: Jeg må være mer. Jeg må være mer for dem. Jeg må vise dem. Og det har jeg ikke vært flink til.

Fikk du med deg denne populære videoen?