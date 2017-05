Brandy Melville tar bilder av ansatte hver dag: - Det var veldig ekkelt

ANNONSE

I juni 2016 begynte Tina Jahmurataj (24) å jobbe i klesbutikken Brandy Melville i Bogstadveien.

Hun hadde jobbet der i tre måneder da sjefen for første gang ba om å få ta et bilde av henne, iført klær fra butikken. Tina synes det var merkelig, og spurte hva bildet skulle brukes til.

- Jeg fikk beskjed om at det ble sendt til sjefene i Zürich, slik at de kunne se hvordan vi kombinerte klærne. Flere av sjefene hadde vi aldri møtt, sier Tina til Nettavisen.

Saken ble først omtalt av studentavisen Universitas.

Selger kun én størrelse



Tina forteller videre at de ansatte, som alle er kvinner, ble sterkt oppfordret til å gå i klær fra butikken mens de var fra jobb, men at det ikke var kontraktfestet.

- Hvis noen av oss kom på jobb i egne klær, ble det slått hardt ned på av sjefene. Derfor var det så merkelig at vi måtte fotograferes slik at de utenlandske sjefene fikk se stilen vår, for vi fikk ikke vist frem vår egen stil når det var påkrevd å gå i klærne fra butikken, sier 24-åringen.

- Brandy Melville selger bare klær i én størrelse. Passer alle ansatte da disse klærne?



- Vel, sjefene mente at alle kunne passe i noen av klærne der. Men vi som jobbet der visste at det var snevert, mange av plaggene var veldig små. Noen plagg passet ikke mannekengdukkene engang, sier 24-åringen.

- Veldig ekkelt



Tina forteller at hun lot seg overtale til å ta ett bilde, men at hun ved neste anledning nektet.

- Det var veldig ekkelt å stå der og skulle bli tatt bilde av. Jeg forsto heller ikke hva sjefene skulle med disse bildene, så det var en veldig kjip opplevelse, sier Tina.

I september valgte hun å slutte, og ifølge Tina har mange andre gjort det samme.

- Siden januar har mellom ni og ti jenter sagt opp.

- Kaller det «trend watching»



Daglig leder i Brandy Melville i Bogstadveien, Hanna Lagerkrans, bekrefter overfor Universitas at butikken tar «staff pictures» av de ansatte hver morgen, og at bildene sendes til de utenlandske sjefene.

– Vi kaller det «trend watching». Vi tar bilder så vi kan se nye trender hos jentene, sier Lagerkrans til avisen.

Lagerkrans påpeker at ingen blir presset eller tvunget til å ta bilde av. Hun sier også at de anbefaler de ansatte å kle seg i klær fra Brandy Melville mens de er på jobb, men at det også er mulig å kle seg i klær man er mer komfortabel med.

Lagerkrans hevder at det ikke stemmer at ti ansatte har sluttet siden januar, men vil ikke oppgi noe konkret antall.

– Dessverre er den informasjonen konfidensiell, jeg gir ikke ut den typen informasjon om ansatte, sier Lagerkrans til studentavisen.

