Brooke Shields (51) avslører trikset bak bikinikroppen

ANNONSE

Under en ferietur nylig viste tidligere supermodell og skuespiller Brooke Shields stolt fram sin veltrente kropp, og antyder at hun har jobbet hardt for den, skriver Daily Mail.

- Det harde arbeidet begynner å gi resultater, skriver 51-åringen under et bilde av seg selv iført en blå bikini på en strand.

Overfor bladet Healthy Living forteller Shields at hennes beste helsetips er ganske enkelt.

- Det harde arbeidet begynner å gi resultater, skriver tidligere supermodell, Brooke Shields (51) på Instagram. Foto: Instagram

- Dette er helt sant. Det er å drikke nok vann og få nok søvn. Jeg tror ikke det er noe triks for å bli sunn. Jeg tror vi alle vet hva våre begrensninger er.

- Må være ærlig med seg selv

Hun er klar på at man av og til må være streng mot seg selv.

- Man kan ikke drikke juice etter å ha spist fritert kylling. Det handler om å være ærlig med seg selv og si «Jepp, jeg må spise mindre og trene mer enn jeg får i meg av mat» eller «Jeg må begrense alkoholen, ikke søvnen».

- Balanse er nok det beste tipset. Det er kjedelig, men sant. Det er veldig enkelt, det finnes ingen pille.

Stone fikk ros for bikinibilde

I fjor sommer tok «Basic Instinct»-stjernen Sharon Stone (59) pusten fra mange da hun delte et bikinibilde av seg selv

Stone har tidligere vært åpen om at hun fikk en knekk da hun ble eldre, men valgte å akseptere alderdommen og holde fokus på trening.

- På et tidspunkt i 40-årene gikk jeg inn på badet med en flaske vin, låste døren og sa «jeg kommer ikke ut igjen før jeg har akseptert hvordan jeg ser ut», har hun tidligere uttalt til Shape.

En annen som tok fikk oppmerksomhet for bikinikroppen i fjor sommer var skuespiller Halle Barry. Side3 skrev da at det er vanskelig å tro at Barry faktisk har fylt 50 år.

For et par år siden skrev Side2 om at et uretusjert bilde av den tidligere supermodellen Cindy Crawford (51) ble møtt av en overveldende positiv respons etter at det ble lekket på nett.

FERIE: Det var under en ferietur at Shields - her sammen med en venninne - ville vise Instagram-følgerne sine forandringen kroppen hennes har gått igjennom. Foto: Instagram

Sett denne populære videoen?