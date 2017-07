Brud møtte mannen som fikk hennes døde sønns hjerte

Bruden fikk tidenes overraskelse på bryllupsdagen.

Da Becky Turney skulle gifte seg med sin kjære Kelly forrige helg, forventet hun riktig nok en romantisk vielse på en grønn eng. Men det skulle vise seg at forloveden klarte å gjøre dagen enda bedre enn hun hadde håpet på, skriver BBC.

I 2015 døde sønnen til Becky uventet 19 år gammel, og savnet etter ham er selvsagt stort. I bryllupet var det reservert en tom stol til sønnen, for å vise at han var i familiens tanker. På stolen sto det et dikt, hvor man kunne lese blant annet «So save me a seat, just one empty chair. You may not see me, but I will be there».

Men Becky hadde ikke trodd at hun ville få høre sønnens hjerte på bryllupsdagen.

I all hemmelighet hadde Kelly vært i kontakt med Jacob Kilby, som via organdonasjon overtok hjertet til Beckys sønn. De hadde avtalt at Jacob skulle dukke opp i bryllupet - og midt under vielsen stoppet Kelly sermonien og introduserte Becky for Jacob, som hun aldri tidligere hadde møtt.

- Det er uten tvil den beste gaven, den største overraskelsen noen sinne. Takk for at du bærer Tristons hjerte. Takk for at du var der, skriver Becky på Facebook.

Historien har rørt folk over hele verden. Facebook-bildene fra vielsen er delt over 100.000 ganger, og nesten 280.000 har likt albumet.

