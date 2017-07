Brudd for Marius Borg Høiby og kjæresten

Kjærligheten tok slutt for Marius og Linn Helena.

Marius Borg Høiby flyttet tidligere i år til USA for å studere. Han reiste sammen med kjæresten Linn Helena Nilsen. Nå er forholdet slutt, skriver Seher.no.

Fremdeles venner



Bladet skriver at paret gjorde det slutt før dronning Sonjas 80-årsdag, men at de fremdeles er venner.

Slottet ønsker ikke å kommentere bruddet.

Det var i juli i fjor det ble kjent at Høiby hadde funnet kjærligheten.

«Im lucky too have you» skrev han på Instagram under et bilde av kjæresten.

I oktober deltok Nilsen på det første offentlige arrangementet sammen med Høiby, under Oslo Horse Show i Telenor Arena.

Kronprinsesse Mette-Marit var på showet sammen med sin sønn Marius Borg Høiby og Linn Helena Nilsen.

Refset norsk presse



Tidligere i år gikk Mette-Marit ut mot norsk presse og ba dem la sønnen være i fred.

«Marius ønsker ikke å leve et liv i offentligheten,» skrev hun i et åpent brev.

Carl-Erik Grimstad, presseetikkforsker og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, mente at hun overreagerte litt.

- Er man medlem av kongefamilien kan man ikke forvente at man ikke skal observeres og refereres av norsk presse hvis det oppstår situasjoner som pressen finner det hensiktsmessig å referere, sa han.