Brudgom tok selfie i bilen, fikk bryllupsgave fra politiet

ANNONSE

SELFIE: I brilleglassens er man at mannen kjører bil mens han bruker mobilen.

«Siste kveld som singel mann. I morgen er jeg gift. Gleder meg til å gifte meg med min nydelige prinsesse.»

I utgangspunktet fine ord fra den britiske brudgommen, som la dette ut på Twitter sammen med en solbrille-selfie tatt i bilen.

Problemet var bare at man i brilleglassene kan se at mannen kjører bil samtidig som han tar en selfie, og det var ikke like populært hos alle.

Northumbria Police i England så nemlig bildet på Twitter, og svarte med dette:

«Vi fikk ingen invitasjon til den store dagen, men vi sender en liten gave likevel...til verdien av 200 pund og seks poeng.»

Poengsystemet i England ligner prikkesystemet vi har i Norge, og mobilbruk bak rattet vanligvis gi seks poeng. Får du mer enn 12 poeng på tre år, kan du miste førerkortet.

@162154_VRC40 We didnt receive our invite for the big day but we'll send @Geordie_aviator a little gift anyway...to the value of £200 and 6 points! — Operation Dragoon (@OpDragoon) April 16, 2017

Sjåføren slettet sin Twitter-konto, men andre Twitter-brukere, deriblant Matthew Clements, har slått hardt ned på mobilbruken.

«Det er slike mennesker som ødelegger andres liv på grunn av egen dumhet,» skriver Clements, hvorpå politiet igjen forteller at de ønsker å sende mannen en bryllupsgave.

Just to keep everyone current on the situation > It is people like this who end up destroying people lives through their own stupidity pic.twitter.com/vdAD719IPs — Matthew Clements (@162154_VRC40) April 15, 2017

@Geordie_aviator please get in touch and we'll send you your wedding present. £200 fine & 6 points. #fatal4 https://t.co/mEk3GQ00gd — Operation Dragoon (@OpDragoon) April 16, 2017

Har du fått med deg denne?