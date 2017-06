Bruker du kjøpevannflaska som drikkeflaske? Da må du være obs på dette

ANNONSE

Kanskje har du kjøpt deg en flaske vann i farta. Du drikker opp vannet og tenker at du bare fyller på med vann igjen.

Eller?

- Det nye vannet er ikke mer problematisk enn det vannet som opprinnelig var i flasken. Vann er vann, sier førsteamanuensis Anders Egede Daugaard, ved Dansk Polymer Center ved institutt for kjemiteknikk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til forskning.no.

Forskning.no påpeker i sin artikkel at enkelte advarer mot at plastflasken, som er ment for engangsbruk, gir fra seg skadelige stoffer dersom den brukes på nytt. Men stemmer det?

Bruk vannflaske kun til vann



Forskning.no har snakket med flere eksperter, som kan fortelle at reglene for plast sier at det skal testes i forhold til de matvarene den kommer i kontakt med. Og derfor er det aller best å kun bruke den tomme vannflasken til å fylle på vann, og ikke noe annet, dersom du vil bruke den på nytt.

- Syre eller fett er verre



Plastflasker er gjerne laget av PET (polyethylenterephthalat), som har en liten avsmitte.

- Den formen for plast inneholder veldig få tilsetningsstoffer og slipper fra seg veldig lite, sier seniorrådgiver Gitte Alsing Pedersen ved DTU Fødevareinstituttet.

Hun påpeker at vann heller ikke trekker ikke til seg så mange stoffer, men at syre eller fett er verre.

Se opp for bakterier



Du kan altså bruke vannflasken til å fylle på nytt vann igjen, men du bør ikke etterlate den i sola, ifølge ekspertene.

Jo høyere temperatur, dess større avsmitte.

Et annet viktig poeng er bakterier ved munnstykket. Det kan fort hope seg opp bakterier her, og du bør i hvert fall skylle flasken mellom hver gang du bruker den. Aller helst rengjøre den for hånd, men ikke putte den i oppvaskmaskinen.

