Bryteren Ine Barlie fra «Mesternes mester» falt pladask for treneren

Lørdag kveld var det den tidligere bryteren som takket for seg i NRK-suksessen «Mesternes Mester», som har over 900.000 seere.

I kveldens nattest tapte Ine Barlie (51) mot kickbokser Tonje Sørlie (35) fra Bergen. Etter tre uker i Hellas var det tilbake til hverdagen i Kolbotn til sine to barn Ayna (23) og Maik-Aage (18) og ektemannen Ove Gundersen (63).

Ine Barlie giftet seg med Ove Gundersen i 1995. Bryllupet var 5. august i Siggerud kapell i Ski kommune.

- Ove er en veldig fin mann

Det lykkelige paret møtte hverandre allerede i 1981, da Barlie var 16 år. Fire år senere sjekket hun opp Gundersen som den gangen var hennes landslagstrener.

- Ove er en veldig fin mann og bra å snakke med. Det var naturlig at vi hadde mye kontakt da han var landslagstrener. Vi snakket om alt fra trening til personlige ting, sier Barlie til Nettavisen.

- Da jeg var 20 år, i 1985, sjekket jeg ham faktisk opp. Jeg visste at han var 12 år eldre enn meg, men jeg hadde begynt å få følelser for ham. Så jeg sjekket ham opp på banketten da vi var på et brytestevne i Västerås i Sverige. Han var egentlig veldig påpasselig med ikke å involvere seg med utøverne, men det ble oss likevel da.

Barlie er en merittert kvinne på brytematten. Som utøver har hun vunnet 19 NM-gull, ett gull i uoffisielt VM fra 1985, to gull i offisielt VM, to sølv og én bronse i offisielt VM og ett gull i veteran-VM i 2015. Fra det første til det siste VM-gullet gikk det 30 år.

Mamma Berit og pappa Aage gifter seg i desember 1964. Forlovere er Øyvind Merlid (t. v.) og Berit Erlandsen. Ine Barlie

Åpenhet om forholdet

Barlie og Gundersen bestemte seg raskt for å være åpen om forholdet med de andre landslagsutøverne da de stod frem som et par.

- Det var viktig for oss å være åpen om forholdet. Vi var spent på reaksjonene, men det kom bare positive tilbakemeldinger.

- Vi tenkte egentlig ikke at det kom til å være noe problem. Og da vi var med hverandre tenkte jeg ikke på ham som landslagstrener. Vi snakket lite om bryting og trening, og var mer opptatt av hverandre.

I 1987 forlovet paret seg. Det skjedde på en helt spesiell dato.

- Min far døde i en bilulykke på vei til et brytestevne i Västerås 24. februar 1967. For at mamma skulle kunne huske datoen for noe positivt fridde Ove til meg på 20-årsdagen for da pappa hadde gått bort.

Fakta: Ine Barlie

Skeptisk til kjæresten

En hektisk hverdag gjorde at det ikke ble noe bryllup før i 1995.

- Det gikk åtte år før vi giftet oss, men det bryllup til slutt.

- Mamma og min stefar var litt skeptisk til at jeg hadde blitt sammen med en mann som var 12 år eldre. Han hadde heller ikke vært gift før og han hadde ingen barn. Han var rett og slett en pent brukt mann, sier Barlie spøkefullt og bryter ut i latter.

Ine Barlie som femåring i 1970.

- Etter hvert ble spesielt mamma veldig glad i Ove.

Hverdagen er hektisk både for Barlie og Gundersen. Hun jobber som barnefysioterapeut i Oppegård kommune, i tillegg er Barlie president i Kolbotn Rotaryklubb. Gundersen er også travel med jobb som regnskapsleder i Skanska, skrive bøker om bryting og være hobbyfotograf.

- Hvordan har dere klart å bevare kjærligheten etter 32 år som kjærester?

- Det er viktig å ta vare på hverandre. Ukedagene er veldig hektiske, men i helgene tilbringer vi tid sammen i sofaen, prater og finner på andre ting å gjøre sammen.

- Vi reiser også mye og drar ofte og ser EM og VM i bryting i land vi ellers ikke hadde reist til, som Usbekistan og Georgia. Jevnlig har vi også en dag hvor vi legger bort telefoner og PC-er og konsentrerer oss om hverandre.

Mesternes mester 8: F.v: Anders Jacobsen, Frode Grodås, Bartosz Piasecki, Odd Sørli (bak). Tonje Sørli, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Eldar Rønning. Foran: Helene Olafsen, Anita Moen, Ine Barlie.

Ine Barlie (i rødt) i VM-finalen i 1989 hvor hun fikk sølv.

Ine Barlie og Ove Gundersen. Bildet fra 2015

Mamma Berit og pappa Aage gifter seg i 1964. Forlovere er Øyvind Merlid (t. v.) og Berit Erlandsen.

Ine Barlie (i blått) i sin andre VM-kamp i 1989. Hun fikk sølv i dette VM.

Ine Barlie med NM-gull i 2005.

Ine Barlie og mamma Bjørg 17. mai 2014.

Kjærestetid i Fredrikstad

Denne helgen er det lykkelige paret i Fredrikstad.

- I dag er vi i Fredrikstad og ser NM. Vi har bestilt hotellrom og skal tilbringe tid med hverandre, sammen med gode brytevenner på et jubileum. Det blir koselig. Slike ting er viktig.

Ine Barlie har flere VM-gull og en rekke NM-titler. Dette bildet er fra 2015, da hun tok gull i veteran-VM.

- Han er også flink til å kjøpe roser. Og vi gir hverandre farvelkyss før vi går ut døren hver eneste dag og ønsker hverandre en god dag. Så passer vi på å gi hverandre kjærtegn og komplimenter. Det er viktig å være kjærester og ha kjærestetid.

Ektemannen forklarer 32 lykkelige år slik:

- Vi trives godt sammen, liker mange av de samme tingene, aksepterer at vi har forskjellige ting å holde på med og passer på å ha tid til hverandre.

- Ine er en dame med en fantastisk utstråling, de fleste som møter henne merker det. Hun er har et behagelig vesen og folk trives i hennes selskap.

Selv om Barlie var borte i tre uker på «Mesternes mester»-innspilling savnet hun ikke ektemannen og livet hjemme i Norge.

- Jeg fikk spørsmål der nede om jeg savnet familien, da svarte jeg nei! sier hun og ler.

- Tre uker er jo ikke å lenge, så jeg rakk rett og slett ikke å savne dem. De hadde travle hverdager og ungene holder også på med sitt. Så de savnet nok ikke meg heller.

- Har fått venner for livet

Fra VM 1987, tre vinnere som tok gull. Første offisielle VM for kvinner ble arrangert på Lørenskog. Anne Holten (t. v.), Ine Barlie (midten) og Anne Marie Dominguez (t. h.).

Hun var ikke i tvil om at hun skulle takke ja til å delta i NRK-suksessen da hun ble spurt på en helt spesiell dato.

- Jan Kvalheim (kjent tidligere sandvolleyballspiller) ringte meg på bursdagen min i mai. Han visste ikke det selv. Da han spurte om jeg ville delta takket jeg ja med en gang.

- Det eneste var at jeg måtte klarere med jobben at jeg kunne vær borte i tre uker. De hjemme visste hvor lyst jeg hadde å være med på dette så dem spurte jeg ikke, sier Barlie og ler enda en gang.

Tiden i Hellas ville hun aldri vært foruten.

- Jeg synes det var en ære å bli spurt om å være med. Det var tre flotte uker hvor jeg ble kjent med ni andre personer. Jeg har fått nye venner for livet.

- Det var en kjempefin gjeng som viste masse omsorg for hverandre. Det var også rørende å høre historiene om alle de andres karrièrer, og hvordan de har vært forbilder for andre.