Bunad vs. festdrakt: Prisforskjell 28.400

Mange velger «billig-versjonen av bunad» til 17.mai. Ser du forskjellen?

Nå er det ikke bare barna som kler seg i festdrakt på 17. mai. De senere årene er det en stigende tendens til at også voksne velger en festdrakt, som kan se ut som en bunad, men som altså ikke er det.

På bildet over vises en festdrakt fra Spar Kjøp til 1600 kroner til venstre og bunad fra Sykkylven, fra Norsk Flid til høyre. Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen forteller at en skreddersydd bunad i dag koster fra 30.000 til 40.000 kroner.

- Stigende etterspørsel etter festdrakt



Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt og mange flotte bunader fra rundt om i Norge vil prege gatene.

- Folk vil ha draktene fordi de er fine, sier Jostein Nordvik i Spar Kjøp.

Men ikke alle velger seg bunad lenger. Billige festdrakter er blitt populære - også til voksne. Ikke alle har en bunad i familien, eller ønsker å legge ut 30.000 kroner og oppover for en bunad.

- Vi har hatt festdrakter til voksne i flere år og etterspørselen har vært stigende gjennom årene, sier Jostein Nordvik i Spar Kjøp, til Nettavisen.

Kjeden består av 24 store varehus rundt om i landet og har lenge solgt festdrakter, også til voksne.

- Jeg tror flere og flere vil ha dem fordi de er fine, legger han til.

- Bunad skal speile en historie



Camilla Rossing, leder i Norsk Institutt for bunad og folkedrakt, mener på side at masseproduserte fantasi- og festdrakter ikke gjenspeiler noe av det en bunad er ment å gjøre, selv om de kan ligne bunader.

Camilla Rossing i Norsk Institutt for bunad og folkedrakt mener masseproduserte festdrakter har lite med bunad å gjøre.

- Om man velger en slik drakt er selvsagt personlig. Men en bunad er jo en egen sjanger, den skal speile en historie og en fantasidrakt har verken rot i historie eller kultur.

- Problem med bunadproduksjon i lavkostland



Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen, mener det ikke er et stort problem at det selges fantasidrakter. Disse gir seg jo heller ikke ut for å være bunader.

- Så lenge folk vet hva de kjøper, så er det greit. Det store problemet for den fantastisk mangfoldige bunadtradisjonen vi har i Norge er utflagging av bunadproduksjon til lavkostland. Dette vil ødelegge en viktig del av vår kulturarv, sier hun.

Marit Jacobsen i Norges Husflidslag i Askerbunad.

- Draktene er noe annet enn bunad



Hos kjeden Spar Kjøp kan du kjøpe festdrakter til både herre og dame og en festdrakt til dame koster rundt 1600 kroner.

Draktene er sydd i Kina og koster altså en brøkdel av hva en bunad koster, som gjerne ligger på mellom 30 000 og 40 000 kroner.

- Vi er klare på at draktene vi selger er noe annet enn bunad, og i tillegg har de jo en fornuftig pris, sier Nordvik.

Fantasi- og festdrakter kan du få i alle prisklasser og det som før oftest var forbeholdt barn, tilbys nå mange steder også til voksne.

- Viktig med kvalitet og godt håndverk



Denne festdrakten er fra Eva Lie Design i Oslo og lages i Norge.

Hos Eva Lie Design i Oslo kan du få sydd både bunad og fantasi- eller festdrakter. Deres festdrakter lages i Norge og er av den mer eksklusive typen.

Om hvorfor folk velger en fantasidrakt, istedenfor bunad, sier Eva Lie at noen kanskje ikke føler tilhørighet til en spesiell bunad eller et spesielt sted.

- Andre ønsker kanskje et eget uttrykk, mens noen har både bunad og festdrakt og bruker disse i forskjellige settinger til ulik tid, sier hun.

Hun påpeker også at de i butikken er svært opptatt av å respektere historien og ta vare på kulturarven vår.

- Dette opplever vi også at kundene våre er opptatt av, og at det er viktig med kvalitet og godt håndverk.

