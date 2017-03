Carina ble utsatt for en ulykke. Da hun våknet, var ni år av livet hennes borte

ANNONSE

I påsken 2013 kjørte Carina Gjelsvik av veien, og slo hodet mot bilruten.

Da hun våknet dagen etter på sykehuset, var hun helt sikker på at datoen var juli 2004. Det siste hun husker er at hun kjører fra sommerjobben hun hadde da.

Fredag fortalte hun sin historie på Skavlan. Eksperter sier at Carina Gjelsviks historie er sjelden, men at slikt kan skje.

Mellom 2004 og 2013 utdannet Carina Gjelsvik seg til kunsthistoriker, hun fikk en datter, hun fikk kjæresten som hun i dag er gift med. Hukommelsen fra de ni årene har fremdeles ikke kommet tilbake.

Til Fredrik Skavlan fredag kveld fortalte hun at det selvfølgelig fremdeles er vondt å tenke på enkelte ting;

- Når du spør, så er svaret ja, veldig masse. Fødselen til datteren min, bursdagene hennes. Det er vel det som er mest sårt, selv om jeg har rekonstruert minnene og jeg har laget meg en historie på minnene. Jeg føler jo at alle minnene jeg har rekonstruert er en sannhet, fortalte hun.

Kroppen husket



- Er det et komplott, er det noen som har kidnappet meg, eller drømmer jeg? Det var spørsmålene Carina først balet med da legene og sykepleierne fortalte at hun var i 2013.

Først da Carinas niese, som var seks år i 2004, kom inn på sykehuset og viste seg å være 15 år, da trodde hun på at hun ikke husket.

Carina husket heller ikke kjæresten sin, og hun husket ikke at hun hadde en datter, som hun elsket over alt på jord. Det siste var noe legene sterkt frarådet at noen skulle fortelle henne i starten.

Carina fortalte til Fredrik Skavlan at hun ikke husket datteren da hun så henne igjen første gang.

- Jeg husket ikke relasjonen, men da hun slo armene mot deg, og da jeg tok i henne, så visste jeg at dette mennesket elsker jeg dypt og inderlig, fortalte hun.

- Skynde meg å leve



Carina Gjelsvik sier at selv om hun ikke fikk tak i hukommelsen, husket kroppen ting som å bruke en smarttelefon. Og hun kan fint utføre jobben som kunsthistoriker, men vet ikke når hun lærte seg faget.

- Jeg bestemte meg for at om det har gått ni år, så må jeg skynde meg å leve. Å få en medisinsk forklaring på det som har skjedd, det er ikke så viktig. Det betyr ingenting for meg. Det er kun du som har ansvar for din egen lykke. Det er et valg. Du vet ikke hva som kommer, men du kan velge hvordan du vil takle det.

I dag er hun gift med mannen som fortalte henne at han var hennes kjæreste på sykehuset dagen etter ulykken. Og hun har fått et barn til.

- Han er virkelig den fineste mann som fins, bare så det er sagt, sa Carina Gjelsvik på Skavlan.

