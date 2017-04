Carters (16) tweet er delt 2,2 millioner ganger på fire dager

ANNONSE

16 år gamle Carter Wilkeson hadde lyst på gratis nuggets, og la ut en tweet til hurtigmatkjeden Wendy.

«Hvor mange retweets trengs for at jeg skal få et års forbruk av kylling nuggets?» lurte gutten fra Nevada på, og fikk til svar «18 millioner».

Nå er tweeten hans delt mer enn 2,2 millioner ganger på 4 dager. Dermed er det den tredje mest populære tweeten i Twitters historie, og også den mest populære så langt i 2017. Han må se seg slått av Ellen DeGeners Oscar-selfie fra 2014. Talk show-verten samlet et kobbel av kjendiser, og bildet er retweetet over 3,4 millioner ganger.

Nummer to på listen er One Direction Louis Tomlinson - med 2,4 millioner retweets.

Carter er i alle tilfelle mer poppis enn president Barack Obama, hvis «Four more years» tweet er delt nesten en million ganger.

- Jeg gjorde det bare som en spøk, men så svarte de med et latterlig høyt tall. Jeg tenkte at å svare «anse det som gjort» var en morsom greie overfor venner, så jeg tok en skjermdump og så tok det av sted, sier han til USA Today.

Både Amazon, Google og Microsoft har retweetet, og Carter og nuggetene har blitt en greie på det sosiale mediet med hashtaggen #NuggetsForCarter.

Twitter sier de har 313 millioner månedlige brukere, så for å få 18 millioner delinger, må 5,7 prosent av Twitter-brukerne dele nuggets-beskjeden.

Next time I eat these they better be free @Wendys pic.twitter.com/ZvxwpiLAeD — Carter Wilkerson (@carterjwm) 7. april 2017

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6. april 2017