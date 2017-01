Casa Kaos: - Det var forferdelig å gå hjemme med baby

ANNONSE

- Jeg syntes det var forferdelig kjedelig å gå hjemme med baby. Nå er de fem og sju år, og jeg synes det er fantastisk å være mamma. Vi kan snakke sammen, og gjøre ting sammen som også jeg synes er gøy, sa Marte Frimand-Anda på «God morgen, Norge» tirsdag.

Bakgrunnen var en diskusjon et stort tabu – nemlig å innrømme at man ikke elsker familielivet som far, eller kanskje aller mest som mor. Aftenposten har også tatt opp dette temaet (betalingsartikkel).

NA-blogger Marte Frimand-Anda, eller Casa Kaos, har gjort det til sin kampsak å gi et ansikt til det mindre glansede foreldrebildet. Det betyr ikke at hun ikke er en god mamma som elsker sine barn «til månen og tilbake igjen», som hun sier.

- Jeg skulle ønske det fantes en blogg som forberedte meg på hvor slitsomt det er å være mamma, da jeg ble mamma for første gang, har hun tidligere sagt.

Hun vet at når hun stikker hodet frem, som i denne debatten, så kommer det umiddelbart kritikk.

- Da jeg la dette ut på bloggens Facebook-side at vi skulle snakke om familielivet på «God morgen, Norge» tok det to minutter før den første kommentaren kom. En skrev at hun håpet at noen så dette fra barnas perspektiv. Og så kommer alltid den «Ja, det er frivillig å få barn», som er i samme kategori som «hvorfor fikk du barn om du ikke har tenkt å være sammen dem?» Men det er jo ikke snakk om at man ikke elsker barna sine. Man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, sier Frimand-Anda til Nettavisen.

Psykolog Bente Træen var også på «God morgen, Norge».

- Dette er strengere for damer enn for menn. Det med mammarollen står veldig sterkt. Her er kvinner strenge med kvinner i forhold til å kontrollere hvordan vi oppfører oss, sa hun. Træen mente at det er lurt å ta et steg tilbake.

Bente Træen er psykolog.

-Samfunnet er slik at vi skal vise oss kompetente på alle livets områder. Her kommer også dette med selvrealisering inn. Du som individ skal ta ut hele potensialet ditt. Kronen på verket er å bli foreldre. Da skal du nå toppen av lykken - etter å ha klart alt det andre, sa Træen på «God morgen, Norge».

Marte Frimand-Anda sier til Nettavisen at mye av årsaken til at hun følte seg utilstrekkelig i mamma-følelsene var at hun hadde urealistiske forventninger til hvordan mammalivet skulle være.

- Jeg opplevde at da jeg fikk barn, ble jeg ikke lykkelig. Jeg var bare ulykkelig fordi det ikke ble sånn jeg trodde. Men når man som mor først føler sånn, så er jo ikke årsaken så viktig. Jeg trodde jo det var noe galt med meg. Men det er viktig å få høre at det er normalt, at det er mange som opplever dette. Og at ting endrer seg hele tiden. At det blir bedre!

- Handler ikke om selvrealisering



For Marte ble løsningen å starte å jobbe igjen ganske tidlig. Men hun begynte rolig, med en dag i uka, og hun og mannen delte på foreldrepermisjonen.

- For meg handler det ikke om selvrealisering, det blir litt platt. For meg handlet om å få litt luft, og få snakke om noe annet enn baby. Det handlet ikke om å få dra på spa eller venninnetur til Praha. Det handler heller ikke om ikke å ta seg av barna sine eller elske dem, men å finne en måte å leve på i familien som passer alle. Man er ikke en god mamma om man ikke har det bra.