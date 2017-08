Cathrine Montero Moen postet kyssebilde med Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav

Delte kysse-bilde på Instagram.

I sommer har det blitt spekulert i om Farmen-Gaute (38) og Cathrine (27) har funnet tonen, uten at de to har kommentert ryktene.

Nå har hun altså postet et bilde av de to der han bærer på henne og de to kysser, med teksten «Isfjorden leverer på alle måter». Han har kommentert med et hjerte.

Bildet er tatt ved Litlefjellet i Møre og Romsdal, og er lagt ut på hennes Instagram-profil md blant annet emneknaggene #klissklass og #love.

Han har vært Farmen-programleder i en årrekke, mens hun skal være koordinator bak samme serie. Hun deltok i Robinsonekspedisjonen i 2011, og ble da av Side2s lesere kåret til «Norges mest sexy realitybabe.

På sin egen Instagram-konto skriver Moen at hun er castingansvarlig i Ariel Film, og at hun i tillegg er programleder. I sommer har hun vært å se i «Skattejakten. Live».

I juli ble det kjent at Grøtta Grav og Silje Hvarnes (37) hadde gått fra hverandre etter et ni år langt forhold. De to møttes under Farmen-innspillingen i 2008, der Hvarnes vant.