I perioden 1988 til 1994 ble over 16.000 voksne spurt om kosthold og helse i en studie om inntak av chili kan påvirke livslengde.

Studien er den første i slitt slag, og amerikanske forskere har gjennomført den ved å intervjue deltakerne først én gang, for så å sjekke innom dem periodevis de seks påfølgende årene.

Forskjeller i dødelighet

Funnet er at de som jevnlig spiser chili kan forlenge livet sitt med et gjennomsnitt på ti og et halvt år, skriver The Independent

Etter at nesten 5000 av deltakerne hadde avgått med døden kunne forskerne se at dødeligheten var høyere blant gruppen som ikke spiste chili regelmessig.

- Dødeligheten blant de som spiste chili var på 21,6 prosent. Disse spiste ikke mye chili, men litt. Blant gruppen som ikke spiste chili var dødeligheten på 33,6 prosent, ifølge studien.

Mener det skyldes capsaicin

Forskerne mener å ha funnet ut at de som spiste chili hadde 13 prosent lavere risiko for tidlig død.

Det skal være capsaicin - stoffet som gir chili en så sterk smak - som er den magiske ingrediensen.

Studien mener å se at stoffet forebygger hjertesykdommer, og at det kan være årsaken til at chili har en slik helseeffekt.

- Vår analyse viste at det var en signifikant minsking i dødelighet knyttet til inntak av rød chili. Dette støtter en tidligere rapport som viste at det er en sammenheng mellom forbruk av krydret mat og dødelighet, skriver forskerne om studien.

