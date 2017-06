Chloe Grace Moretz raser mot Snøhvit-plakat:- Jeg er sint

ANNONSE

Skuespiller Chloe Grace Moretz raser mot markedsføringskampanjen bak animasjonsfilmen «Red shoes & the 7 Dwarfs», hvor hun har stemmen til hovedrollen Snøhvit.

Filmplakatene for filmen ble lansert under filmfestivalen i Cannes i forrige uke, og det er akkurat denne plakaten som får skuespilleren, og mange andre, til å reagere.

Plakaten viser nemlig to bilder av Snøhvit. På det ene er hun høy og slank, mens hun på det andre er lavere og mer formfull. Ved siden av står denne teksten:

«Hva hvis Snøhvit ikke lenger var vakker og de syv dvergene ikke lenger var lave?»

Speaking about misogynistic and body shaming publicity in Cannes... Being less thin and tall ≠ being less beautiful! #cannes2017 pic.twitter.com/r4f8fIQjBU — Hugo Emmerzael (@HugoEmmerzael) May 16, 2017

- Opprørt og sint



Bildet av filmplakaten deles nå på sosiale medier, og Moretz skriver selv på Twitter at hun er sint.

- Jeg har nå vurdert markedsføringen for Red shoes, og jeg er minst like opprørt og sint som alle andre. Dette ble ikke godkjent av meg eller mitt team, skriver skuespilleren.

REAGERER: - Jeg er opprørt og sint, skriver Chloe Grace Moretz.

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn't approved by me or my team — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) May 31, 2017

Videre skriver hun at hun har snakket med produsentene om saken. Hun ber om unnskyldning for det hun beskriver som «fornærmelsen skjedd utenfor min kreative kontroll», og understreker at historien i filmen bygger opp under sterke kvinner.

Pls know I have let the producers of the film know. I lent my voice to a beautiful script that I hope you will all see in its entirety https://t.co/IOIXYZTc3g — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) May 31, 2017

The actual story is powerful for young women and resonated with me. I am sorry for the offense that was beyond my creative control https://t.co/HZP2ydPCAX — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) May 31, 2017

- Hvorfor er det okei?



Saken er omtalt i en rekke internasjonale medier, deriblant Huffington Post og TIME.

Modellen Tess Holliday er en av mange som reagerer på sosiale medier:

- Hvordan ble dette godkjent av et helt markedsføringsteam? Hvorfor er det okei å fortelle barn at det å være tykk = stygg?

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? 🤔😏@ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM — Tess Holliday 🥀 (@Tess_Holliday) May 30, 2017

Ber om unnskyldning



Det er produksjonsselskapet Locus Creative Studios som står bak filmen. På deres hjemmeside beskrives filmen slik:

«En normal jente født inn i ekstraordinære omstendigheter. Hun er en prinsesse som ikke passer inn i kjendisverdenen for prinsesser - eller deres klesstørrelse. Hun ønsker å være tro mot seg selv, men i eventyrland handler alt om utseende, og det blir derfor vanskelig å ikke ønske å være som alle andre.»

Nå ber produsent Sujin Hwang om unnskyldning for reklameplakaten. I en uttalelse til Salon skriver hun dette:

- Filmen vår, en familiekomedie, sender ut et budskap som skal utfordre sosiale fordommer når det kommer til skjønnhetstandarder i samfunnet vårt, ved å fokusere på viktigheten av indre skjønnhet. Vi setter pris på, og er takknemlig for, den konstruktive kritikken som vi nå er gjort oppmerksom på, skriver Hwang, og understreker at ingen av de individuelle skuespillerne eller selskapene involvert i produksjonen eller distribusjonen av filmen, var involvert i markedsføringskampanjen.

