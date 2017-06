Chrissy Teigen om angsten:  - Det føles som alle andre ser på meg

ANNONSE

I juliutgaven av magasinet Marie Claire sier hun:

- Hvert steg jeg tar er famlende og skjelvende. Det er en så merkelig følelse, at har du ikke angst selv, er det umulig å forklare følelsen.

- Det føles som alle andre ser på meg.

- Det kan vel ikke bli verre?



Tidligere har den amerikanske modellen og talkshow-verten også vært åpen om fødselsdepresjonen hun fikk etter at datteren Luna Simone (1) kom til verden i april 2016.

Allikevel stopper det ikke stjernen fra å ville ha flere barn, med ektemannen John Legend.

Chrissy Teigen og John Legende har vært sammen siden 2007.

- Jeg elsket å være gravid. Kanskje burde jeg være redd for å få fødselsdepresjon igjen, men det kan uansett ikke bli noe verre enn det var, kan det vel?

Paret strevde i mange år før de fikk barn og var også i denne perioden åpne gjennom sine IVF-forsøk.

LES OGSÅ: Chrissy Teigen sovnet under Oscar - og folk elsker det

- Jeg klarte ikke å se det for meg



I et tidligere intervju med Refinery29 fortalte Teigen at fødselsdepresjonen varte i rundt fire måneder, før hun ble bedre.

- Bare vit at det er et lys i enden av tunnelen. Når jeg var midt oppi det, klarte jeg ikke å se det for meg, men nå klarer jeg å riste på hodet over hvor mørk den perioden var.

I Norge er det rundt 3000-9000 barselkvinner som plages av nedstemthet og depresjon hvert eneste år. For mange starter det under graviditet, og etter fødsel deles de følelsesmessige tilstandene i barseltiden opp i tre kategorier: barseltårer, barseldepresjon eller pospartum depresjon (ofte kalt fødselsdepresjon og barselpsykose, skriver Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Kvinner i barsel: - Det er kanskje den tiden i livet vi er aller minst i stand til å stå på krava

Se Chrissy Teigens egne instagram-bilder under:

Readddddy. #metball Et innlegg delt av chrissy teigen (@chrissyteigen) mandag 01. Mai. 2017 PDT

My stoop buddy Et innlegg delt av chrissy teigen (@chrissyteigen) lørdag 29. April. 2017 PDT

Home Et innlegg delt av chrissy teigen (@chrissyteigen) tirsdag 06. Juni. 2017 PDT

Et innlegg delt av chrissy teigen (@chrissyteigen) tirsdag 06. Juni. 2017 PDT

Lulu and grandpa! Et innlegg delt av chrissy teigen (@chrissyteigen) onsdag 19. April. 2017 PDT

Time for a zoo visit! #LunasFirstTour Et innlegg delt av John Legend (@johnlegend) fredag 09. Juni. 2017 PDT

Har du sett denne videoen?