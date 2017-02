Chrissy Teigen sovnet under Oscar - og folk elsker det

Chrissy Teigen og ektemann John Legend var et av de flotteste parene på den røde løperen under årets Oscar-utdeling.

Han i klassisk smoking og hun i hvitt. Men småbarnslivet gjør sitt - også for de mer celebre - og Teigen sovnet på skulderen til Legend under den nesten fire timer lange utdelingen som jo endte med en skandale da feil film ble kåret til årets store Oscar-vinner.

Det i seg selv fikk nettet til å ta helt av.

TO SKRITT BAK: Chrissy Teigen fikk mest oppmerksomhet.

Det er den største tabben i Oscar-utdelingens historie, og revisorfirmet PriceWaterhouseCoopers, som har ansvaret for konvoluttene, beklaget dypt det som skjedde.

For produsentene ble det ikke særlig bedre da de hedret levende filmprodusent som død kvinne.

SE VIDEO FRA OSCAR:

Under takketalen til Casey Affleck sveipet kameraene over forsamlingen. Og det er der den sovende Teigen ble fanget opp.

Selv tar Chrissy Teigen det hele med humoristisk ro;

just woke up what happened