Gal Gadot har fått enormt mye ros for sin rolle som «Wonder Woman» i filmen med samme navn.

Skapt av kvinner



Ikke bare blir en superhelt presentert på en ny måte. Filmen er også den første type tegneseriefilm som er regissert av en kvinne, Patty Jenkins.

Gadot, som til nå mest har vært kjent som supermodell, er ikke en typisk Hollywood-stjerne. I 10 år har hun vært gift med eiendomsutvikleren Jaron Varsano.

Da Varsano la ut bildet av sin nye T-skjorte. Skjorte inskripsjon er «Min kone, din kone». Og har en strektegning av en kvinne og en av Wonder Woman.

De to har to døtre, og Gadot var faktisk fem måneder på vei da hun spilte inn «Wonder Woman», et faktum som ble holdt hemmelig for brorparten av produksjonen. I tillegg er hun kjent for å prioritere familien.

- Alle sier at du må gå på parties og knytte kontakter når du skal ha jobb i Hollywood. Det er bare tull. Når alt kommer til alt, er det jobben du kan vise til som gir deg mer å gjøre, har hun sagt.

PERFEKT MATCH: Gal Gadot er perfekt som Wonder Woman.

