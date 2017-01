Da Hans (60) satt lenket til rullestolen etter operasjon, ble Pusur redningen

ANNONSE

(Nordlys): - Jeg mener helt seriøst at Pusur var avgjørende for at jeg kjempet meg tilbake, sier Hans Halden (60) fra Sørkjosen i Nordreisa.

Han er matfar til en noe uvanlig mons. For det er ikke mange firbeinte som har like mange «fans» som Pusur.

På nettsamfunnet Facebook følger over 16.000 personer med på Pusurs jevnlige oppdateringer - med bilder, betraktninger og små historier.

Som om ikke det var nok: Han har også 12.000 følgere på Twitter og leses av 600.000 i ukebladet Hjemmet.

Nysgjerrige venner

Den smått uvanlige historien startet for syv år siden da Pusur ble syk. En svulst i hodet var i ferd med å vokse inn i hjernen. Den eneste redningen var en kostbar, eksperimentell operasjon.

- Folk tenkte nok at det ikke var sånt man gjorde for en katt, men jeg gikk for det. «Gutten» hadde et langt sykeleie, det tok fire måneder før alt var grodd igjen. Det var mye styr med bandasjeskift, men han overlevde og ble til slutt bra igjen, forteller Hans Halden til Nordlys.

I mellomtiden var det stadig flere som ble nysgjerrige. Hvordan gikk det med Pusur? Halden forteller at han fikk mange meldinger fra venner og kjente.

- Da opprettet jeg like så greit en Facebook-side der folk kunne følge med, forteller han og legger til:

- Og resten er historie.

POPULÆR: Over 16.000 følger Pusur på Facebook. Det gjør ham til en av Norges mest populære katter. Her sammen med kameraten Mons. Foto: Privat

Over 1000 svar

At det har tatt av, kan en trygt si. I dag er Pusur en av Norges mest populære katter. At det skulle gå den veien, hadde ikke matfar i sin villeste fantasi trodd da han opprettet Facebook-siden.

- Er du gæren?! Det var aldri meningen! Siden var ment for de 30-40 personene som sendte meg meldinger og lurte på hvordan det gikk med ham. Jeg hadde aldri noen intensjon om det skulle vokse så mye.

Men slik gikk det altså. I dag innrømmer Hans Halden flirfullt at han raskt ble grepet av Pusurs popularitet.

- Han får så mye fanbrev at det er helt utrolig. På de mest populære innleggene på Facebook har jeg opplevd at han får over 1000 svar. Jeg synes det var artig. Derfor har jeg også prøvd å lage profilen hans slik jeg tror at han betrakter verden.

Klarte ikke å gå

Historien om Pusur er imidlertid ikke bare historien om et nettfenomen. Hans Halden selv er veldig takknemlig over for katten, som har hjulpet ham mye. Ikke minst da han ble syk.

- Jeg har multippel sklerose og for fire år siden ble jeg innlagt på sykehuset i Tromsø for en ryggoperasjon. I forbindelse med operasjonen fikk jeg sannsynligvis et MS-attak som endte i en betennelsesreaksjon i nedre del av ryggmargen, forteller han.

Da han våknet etter operasjonen, var han helt lam i venstrefoten. Det som skulle være et ukesopphold på sykehuset, ble tre måneder. Han satt i rullestol og legene sa at han neppe ville klare å gå igjen.

- Jeg ville ikke gi meg, men trente og trente. Siden jeg bor alene, var katten den eneste som var der og støttet meg i tunge stunder. De tusen gangene jeg prøvde å gå og datt, kom han bort, stanget meg med hodet og malte. Satt jeg for lenge i stolen, kom han opp på fanget og skulle ha kos. Da glemmer man de dårlige tidene, forteller Halden, som i dag kan gå tilnærmet normalt.

DYREVENN: I 2016 opprettet Hans Halden foreningen Forente Poter. Nå er han og katten Pusur kåret til en av Norges dyrehelter. Foto: Privat





Kåret til dyrehelt

Pusurs enorme popularitet har ikke gått upåaktet hen. Agria Dyreforsikring kåret ham nylig til en av Norges dyrehelter.

- Med Norges dyrehelter ønsker vi å sette fokus på dyrenes innsats i samfunnet. Vi har fått inn mange flotte nominasjoner fra hele landet som viser hvor viktige våre dyrevenner er for oss mennesker og andre dyr. Pusur er et flott eksempel på en slik dyrehelt som gir mange ekstra glede i hverdagen, sier juryleder Christian Geelmuyden fra Agria Dyreforsikring i en pressemelding.

Særlig legger juryen vekt på Forente Poter, foreningen Hans Halden opprettet i fjor for å hjelpe andre katter.

Kattens status

- Gjennom sin berømmelse har Pusur kommet borti andre katter som trenger hjelp. For eksempel når Dyrebeskyttelsen må bruke mye penger på en operasjon, eller en privatperson plutselig må betale mellom 30.000 og 40.000 kroner for å redde katten sin. Da har Pusur gått ut, fortalt historien og bedt sine venner om hjelp, sier Halden og legger til at han synes prisen som Norges dyrehelt er svært hyggelig.

Målet med Forente Poter er ikke bare å hjelpe katter i nød, men også bidra til å øke kattens status i samfunnet for øvrig, forteller han.

- Én ting er å samle inn penger til akutt syke og skadde katter. Men det mer langsiktige målet er å jobbe for å øke kattens stilling blant folk. «Det er bare en katt», er noe man ofte hører. Det er bare tull. For eksempel fikk vi slutt på hjemløse hunder i Norge for 50 år siden, sier Halden.

- Det er bare et spørsmål om status, sier han avslutningsvis.

