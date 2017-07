Da Jenny ble frastjålet sykkelen sin, fikk sykkeltyven smake sin egen medisin

Britiske Jenny tok saken i egne hender da politiet nektet å hjelpe.

Mange har opplevd sykkeltyverier, og dette er saker som sjelden prioriteres av politiet. Da britiske Jenny ble frastjålet sykkelen sin tidligere i sommer, var det heller ingen hjelp å få hos politiet.

Men Jenny lot seg ikke stoppe.

Sykkelen, som var en dyr racersykkel, ble stjålet i Bristol sentrum etter at tyven skar over låsen, skriver Daily Mail. Jenny publiserte et bilde av sykkelen på Facebook, i håp om at noen hadde sett den.

Kort tid etter ble hun kontaktet av en mann som hadde oppdaget sykkelen - i en salgsgruppe på nett.

Mannen tok deretter kontakt med selgeren av sykkelen og fortalte at søsteren hans var interessert. «Søsteren» var egentlig Jenny.

Jenny avtalte å møte sykkeltyven. Straks hun så sykkelen, visste hun at det var hennes. Hun ba om å få prøve sykkelen, og fikk sykkeltyven til å holde en sigarettpakke og et nøkkelknippe for henne.

- Dermed måtte han slippe sykkelen for første gang. Jeg vaklet litt på sykkelen, og da jeg var noen meter unna, satset jeg alt. Jeg syklet så fort jeg kunne, sier hun til Daily Mail.

Bak seg hørte hun sykkeltyven rope fortvilet, men han fikk ikke stoppet henne. I stedet sendte han en rasende melding til Jennys «bror» og medsammensvorne. Her krevde han å få betalt.

«Broren» svarte: - Hun tok den nok med seg hjem. Ikke overraskende, siden det var hennes sykkel som ble stjålet i går. Håper du har lært, gutt.

Politiet advarte for øvrig Jenny mot operasjonen på forhånd.