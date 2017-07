Da Stu Bonsall hørte datteren Megans gråt, skjønte han noe var galt

Oppfordrer andre foreldre til å stole på magefølelsen sin, og ikke være redde for å bli stemplet som hysteriske.

(SIDE2): Da Stu Bonsall (45) fra Burnley i England kom hjem fra jobb en sommerdag i juni og hørte sin fire uker gamle datter gråte på en måte han ikke hadde hørt før, ble han bekymret.

Da Bonsalls kone fortalte at datteren hadde grått slik i et par timer, bestemte han seg for å ta grep og familien hastet avgårde til sykehuset, skriver Daily Mail.

Visste ikke om datteren ville overleve

Der viste det seg at datteren deres, Megan, hadde fått alvorlig blodforgiftning.

- Vi fikk beskjed om at hun var svært syk, sier Bonsall til avisen, og legger til at de på et tidspunkt ikke visste om datteren ville overleve.

Lille Megan ble lagt i kunstig koma. Etter tre dager hadde behandlingen gjort henne mye bedre, og de kunne vekke henne.

- Det var nære på, men datteren vår har det bra nå takket være fantastisk hjelp og det at vi reagerte så raskt, sier han.

Bonsall innså da de dro avgårde til sykehuset at han kanskje ville bli møtt som en hysterisk, nybakt far, men stod på sitt - og hadde rett.

- Jeg kunne helt enkelt valgt å ikke gjøre noe - i frykt for å bli fortalt at jeg overreagerte, men det jeg gjorde reddet Megans liv, sier han

- Stol på magefølelsen din

45-åringen oppfordrer nå andre foreldre til å stole på magefølelsen sin.

- Jeg vil råde andre foreldre til å oppsøke helsevesenet om de har bekymringer. Det kan redde livet til barnet ditt, sier han.

Sepsis, eller blodforgiftning, er en tilstand hvor en en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i mange av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert.

Ubehandlet sepsis vil som regel ende fatalt. Det viktige er derfor viktig å reagere tidlig.

