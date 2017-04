Dagen Trump ble valgt, gikk salget av The Handmaid’s Tale opp med 200 prosent

ANNONSE

«The Handmaid’s Tale» har allerede fått svært godt mottakelser i USA der kritikerne sier det er en av årets skremmende serier. Ikke fordi den er så skummel, men fordi den på en ubehagelig måte fremstiller et dystopisk samfunn bare litt på siden av det mange amerikanere oppfatter som dagens virkelighet.

- Margaret Atwood skrev denne historien på slutten av Reagan-perioden. Reagan’s tid fremstår nå som nesten uskyldig. Og selv om miniserien ble utviklet for to år siden, så ringer «The Handmaid’s Tale» som en varselsklokke etter Donald Trumps første 100 dager, skriver The Chicago Tribune.

Kidnappet inn i slaveri

June (Elisabeth Moss) jobber i forlag. Hun er lykkelig gift og har en liten datter. Så en dag kollapser USA, og en ny totalitær verden tar over. I Gilead, som riket kalles, har man tatt konsekvensen av terror, atomtrusler og seksuelt overførbare sykdommer som har bragt fertiliteten til bunns.

De kvinnene som fremdeles kan føde barn blir bragt inn i og fordelt ut til rike familier som ikke kan få egne barn. En gang i måneden må de gjennom «Seremonien», ha sex med mannen i huset i påsyn av hans kone, i håp om å bringe et nytt barn inn i verden.

OFGLEN: Alexis Bledel spiller Ofglen, som har fått en større rolle i TV-serien enn i boka.

Disse kalles «tjenerinnene» eller «handmaidens» og de er kledt i rødt, men neste som nonner. De får ikke snakke fritt, ha sex med hvem de vil og ikke beholde de barn de måtte føde. Alt de gjør overvåkes. Den dagen de føder en familie et barn, går ferden videre til den neste. De har ikke eget navn. June blir Offred, eller Of Fred, altså eiet av mannen Fred som hun tjener.

THE HANDMAID'S TALE: Kvinnene velges ut etter om de er fruktbare eller ikke. De får status, men ikke makt over seg selv.

- Alt skulle ha hendt



Da Canadas mest kjente forfatter Margaret Atwood, kom med «The Handmaid’s Tale» i 1985, slo den ned som en bombe i den litterære verden.

- Min eneste regel for boken var at jeg ikke skulle skrive noe inn i boken som ikke allerede har skjedd i historien, sier Margaret Atwood.

Da Atwood skrev boken, bodde hun i Vest-Berlin, muren var en realitet og jernteppet likeså. Samtidig var AIDS noe man trodde var en uhåndterbar fare.

- Hver søndag fløy østtyskerne overlydsfly over Vest-Berlin som drønnet. Som canadier kunne jeg reise til Øst-Berlin og se forskjellen, forteller Atwood i et intervju gjort i forbindelse med slippet av TV-serien.

Da Donald Trump vant valget, spratt Atwoods bok, som heter «Tjenerinnens beretning» på norsk, til topps på Amazon. Salget økte 200 prosent over natten, melder The Rolling Stone.

- Tidløs og aktuell



- Boken har alltid vært tidløs. Det er bare nå at det faktisk skjer ting med kvinners reproduktive rettigheter i vårt eget land som gjør at jeg føler denne historien glir over i virkeligheten, sier seriens hovedperson Elisabeth Moss.

Foruten Moss, som er mest kjent fra «Mad Men», spiller Alexis Bledel fra «Gilmore Girls» en viktig rolle i serien. Den er produsert av Hulu og HBO har så kjøpt rettighetene til å sende den.