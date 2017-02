Dansk sex-kampanje tar av på sosiale medier. Igjen

ANNONSE

Det danske reklamebyrået har tidligere hatt flere lignende sex-relaterte reklamer som har blitt svært så populære. Nå har « Do it forever» tatt av på sosiale medier.

I videoen forsøker Spies å få frem at «du ikke slutter å ha sex fordi du blir gammel, du blir gammel fordi du slutter å ha sex».

Danskene ligger mer



Håpet med denne og de tidligere populære kampanjene til Spies er at danskene skal ha mer sex - og dermed også få flere barn. Og ifølge Dagbladet har stuntet funket.

For mens det i 2015 ble født 1,72 barn per kvinne i Danmark, viser tilsvarende tall fra 2016 en økning til 1,79 barn per kvinne i gjennomsnitt. Det er tredje år på rad man ser en stigning. Statistikken viser også at danske kvinner for tredje år på rad har blitt mer fertile.

Gi mor og far fred til å ha sex



Reisebyrået tilbyr dermed rabatt på eksotiske reiser for alle dansker med barn, og jo flere barn, desto billigere. Målet er at mor og far skal få fred, ro og ikke minst lyst, til å ha sex. Samtidig som de forbedrer helsen sin, skriver Dagbladet.

I « do it for Denmark» , som er den mest populære hittil, ønsket Spies blant annet å bidra til å redde fremtiden til Danmark med romanse på agendaen. I denne kampanjen ble det annonsert en konkurranse, hvor du faktisk måtte bidra med å lage barn for å ha muligheten til å vinne.

Videoen har så langt blitt sett av mer enn 10 millioner mennesker.

