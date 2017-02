Dødssyke Fatemeh (4 mnd) ble stoppet av Trumps innreiseforbud. Nå er hun sluppet inn i landet

ANNONSE

Donald Trumps innreiseforbud skapte store overskrifter da kaoset brøt ut på flyplasser både i USA og for reisende som skulle til USA, som tilhørte de sju utvalgte landene hvis innbyggere ikke slapp inn.

En av historiene som gjorde mest inntrykk på amerikanerne var at fire måneder Fatemeh ble nektet innreise til USA der hun skulle få en livsviktig hjerteoperasjon. Babyen var på vei til Portland, Oregon der hun skulle få en livsviktig hjerteoperasjon. Ifølge legene ved sykehuset er den lille babyen født med en hjertelidelse som er svært sjelden, men som kan opereres.

Det hvite hus gikk hardt ut da domstolene til slutt slo ned innreiseforbudet.

- Trenger umiddelbar hjelp

Men etter press fra både leger, guvernøren i Oregon og andre, gjorde myndighetene et midlertidig unntak for Fatemeh. Tirsdag ankom hun og foreldrene hjerte- og lungeavdelingen for barn ved OHSU Doernbecher Children’s Hospital.

"In the 90 years that Doernbecher has been a hospital, we've never turned away a child – and we never expect to." — Doernbecher Hospital (@OHSUDoernbecher) February 4, 2017

- De første testene har bekreftet diagnosen hennes og hennes umiddelbare behov for behandling, sier legen Laurie Armbsby til Associated Press.

Armsby sier at hjertetilstanden allerede har skadet lungene, men at legene har håp om at dette er noe de kan reversere.

- Aldri avvist et barn



- Legene ved sykehuset har blitt enige om at vi ikke tar betalt for å behandle Fatemeh. Hennes behandling vil ikke koste samfunnet noe, skriver sykehuset på Twitter.

- I de 90 årene som OHSU Doernbecher Children’s Hospital har eksistert, har vi aldri avvist et barn. Og vi forventer at vi aldri må gjøre det, sier legene i en uttalelse.