De største feilene par gjør på ferie

ANNONSE

- Når du tar deg selv i å irritere deg over partneren din. Prøv å huske disse tre tingene:

1. Hold munnen lukket

2. Trekk pusten dypt

3. Se deg selv utenfra og tenk: Hva gjør jeg for å være en god partner i ferien?

- Viktigere å være venner



Har du opplevd at ferien du har sett fram til så lenge, ikke blir akkurat som du hadde tenkt likevel?

Du er ikke alene! Enten du skal på ferie med familien, storfamilien, mine og dine barn eller på første ferietur med ny kjæreste, kan tipsene fra samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, Trine Huseby, komme godt med.

- Det er mest viktig å ha det bra med hverandre. Hvor dere er og hva dere gjør er mindre viktig for barna.

- De største feilene mange par eller familier gjør på ferie er å dra avsted uten å ha avklart forventninger på forhånd, sier Huseby til Nettavisen.

- Mange glemmer også at å være venner og ha det fint sammen, er viktigere for en vellykket ferie, enn hvor man er og hva man gjør.

- Styr unna temaer du er usikker på



Mange kan oppleve at de faktisk krangler mer på ferie enn ellers. Det er en situasjon ingen ønsker seg.



- En tommelfingerregel kan være å styre unna temaer der man ikke er rimelig sikker på positivt resultat. Det betyr at krangler som går igjen og ting man irriterer seg over til stadighet, bør tas før eller etter ferien. Noen sekunder på denne vurderingen, kan redde én ukes ferie.

Huseby mener det er bedre å ta for seg ett kinkig tema før ferien og ett annet tema etter ferien.

- Et effektivt kommunikasjonsverktøy, er «Å ramme inn samtalen» . det betyr at man avgrenser samtalen og avslutter som venner.

KINKIG TEMA: Ta gjerne diskusjonen før dere drar på ferie, og når dere begge har overskudd og gleder dere til ferie.

- Lettere å være samstemte med en plan

For mange hjelper det med en viss form for planlegging.

- Hvis man som par er ganske like, og har gode erfaringer med å feriere sammen, er det ikke avgjørende. Men for de aller fleste er det klokt å snakke sammen og legge planer, og helst før avreise, mens man gleder seg og er positivt innstilt.

Huseby mener man bør droppe å diskutere planleggingen midt i heftige diskusjoner.

- Gjør det mens dere har oversikt og dømmekraft. Har dere en plan for ferien, er det lettere å være samstemte foreldre og fremstå som et team.

- Fortell barn hvor lista ligger i god tid før ferien



- Hva er særlig lurt å avklare for en familie med barn?

- Parets forventninger knyttet til aktiviteter, ansvarsfordeling, pengebruk og alkohol. I tillegg bør foreldres forventninger til barna avklares. Gå ut med disse tidlig og tydelig, slik at barna vet hvor lista ligger – enten det handler om å rydde etter seg, nettbruk, penger og tidspunkt for å stå opp og legge seg.

Hun mener også frustrasjonstoleransen økes, for både store og små, ved å legge til rette for tilstrekkelig søvn og regelmessige måltider. Og beregn god tid!

- Prøv å unngå stress. Beregn god tid og kjøp heller en is mens dere venter.

ALLTID TID TIL EN IS: Lang ventetid eller stress kan fort gjøre reisen med barn til et mareritt. Beregn alltid god tid og spis heller en is om ventetiden drøyer.

Huseby mener det også er fint å snakke om pausetid for foreldre, for en optimal ferie.

- Kanskje trenger man en tur alene eller egentid etter at barna er lagt.

- Start ferien med blanke ark



- Dersom man tidligere har dårlige erfaringer på ferie. Bør disse luftes og evalueres?

- Man kan godt ha tidligere nederlag i bakhodet, men det faller sjelden heldig ut å minne partneren på hvor egoistisk eller uansvarlig hun eller han var i fjor. For barn er det et privilegium å starte hver ferie med blanke ark, i tillit til at mamma og pappa finner gode løsninger.

- Reis gjerne på lykke og fromme om du ikke har barn



- For par som aldri har vært på ferie sammen før – hva er viktig?

- Hvis man skal feriere uten barn, kan man reise på lykke og fromme uten for mye planlegging - det er en utmerket måte å bli kjent på. Men det er en fordel å være på nett underveis for å sikre at begge har det bra.

LYKKE OG FROMME: Uten barn kan det være lettere å ta det som det kommer.

- Hvis man derimot skal ha med «dine og mine barn» for første gang, er det planlegging som gjelder. Samkjørte voksne og likeverdige barn er avgjørende for nyetablerte familier på ferie.

Har du sett denne viktige videoen?