De ti verste Oscar-vinnerne

Natt til søndag skal fjorårets beste filmer hedres under Oscar-utdelingen i Hollywood.

Som soleklar favoritt i kategorien Beste film finner vi «La La Land», som har hele 14 nominasjoner og som i manges øyne allerede har vunnet.

Sannsynligvis vil Casey Affleck få Oscar for sin glitrende prestasjon i «Manchester by the Sea», mens Natalie Portman trolig vinner for «Jackie».

Alle de nevnte vil være velfortjente vinnere, men også resten av de nominerte fortjener sin plass etter et solid filmår.

Slik har det ikke alltid vært.

Noen Oscar-vinnere har fått prisen høyst ufortjent, mens andre ganger har fantastiske filmer ikke engang blitt nominert. Vi har plukket ut ti filmår som Oscar-akademiet burde skjemmes over.

1. 1999: «Shakespeare in Love»

Ikke et særlig originalt valg av førsteplass, men ikke mindre fortjent av den grunn. «Shakespeare in Love» er ikke så dårlig som man kanskje skulle tro med tanke på at den alltid trekkes fram når det snakkes om ufortjente Oscar-vinnere. Men det var definitivt ikke den beste filmen i 1998.

De øvrige nominerte dette året var «Saving Private Ryan», «The Thin Red Line», «La vita è bella» og «Elizabeth» - som alle fortjente prisen mer enn «Shakespeare in Love». Andre filmer som også hadde fortjent en plass blant de nominerte, er «American History X», «The Truman Show», «The Big Lebowski» og «Antz».





2. 2003: «Chicago»

I 2002 vant «A Beautiful Mind» Oscar framfor «Moulin Rouge!». Året etter mente muligens akademiet at de skulle gjøre opp for dette ved å gi prisen til en musikal. Valget falt på «Chicago» - en fullstendig forglemmelig film som ikke får fram energien og elegansen fra teaterforestillingen.





3. 1969: «Oliver!»

«Oliver!» er en herlig musikal, og filmversjonen er absolutt godkjent. Men fra filmåret 1968 er det en del utelatte filmer som gjør Oscar-utdelingen til en skandale. Hvor er «2001: En romodyssé»? Hvor er «Rosemary’s Baby»? Hvor er «Planet of the Apes»? Hvor er «Once Upon a Time in the West»? Ingen av disse filmene - som i dag regnes som mesterverk - var nominert i kategorien Beste film.

4. 1988: Cher

Glenn Closes prestasjon i «Farlig begjær» er eksepsjonelt bra. Men i 1988 ble det ikke mer enn en Oscar-nominasjon på henne. I stedet gikk prisen for Beste kvinnelige hovedrolle til Cher i filmen «Forhekset av månen». Mens Close spiller en kvinne som blir fullstendig gal, spiller Cher er kvinne som forelsker seg i broren til forloveden sin.





5. 1957: «Jorden rundt på 80 dager»

Med filmer som «Seven Samurai», «The Searchers», «La Strada», «Invasion of the Body Snatchers», «The Ladykillers», «The Ten Commendments» og «Giant», kunne 1957 regnes som et godt Oscar-år. Likevel er det altså denne filmatiseringen av Jules Vernes roman som fikk Oscar for beste film.





6. 1961: Elizabeth Taylor

Vi har ofte sett skuespillere eller regissører som stadig blir snytt for Oscar-statuetter, og som til slutt vinner fordi det «er på tide». Slik var det med Elizabeth Taylor i «BUtterfield 8». Hun hadde vært nominert tre ganger tidligere og var en stor stjerne, men aldri fått Oscar. Så i 1961 var det tilsynelatende enighet om at det var hennes tur. Problemet var at rollen ikke var særlig minneverdig og at selv ikke Taylor var fornøyd med filmen.

- It stinks! skal hun ha sagt første gang hun så filmen, og hun gjentok kritikken i senere intervjuer.





7. 1953: «The Greatest Show on Earth»

Her har vi enda et eksempel på en «nå det er på tide»-Oscar. Cecil B. DeMille var en anerkjent regissør som burde fått Oscar tidligere. Men han fikk ikke prisen før i 1953, da for sirkusfilmen «The Greatest Show on Earth». Filmen konkurrerte mot filmer som «High Noon», «The Quiet Man» og «Singin’ in the Rain» (sistnevnte ble ikke engang nominert) - og det er ikke tilfeldig at flere har hørt om de tre andre filmene enn vinneren i ettertid.

8. 2006: «Crash»

Oscar-akademiet er ikke kjent for å gi priser til filmer som utfordrer og provoserer. Filmåret 2005 er et eksempel på det. Dette året kom det en rekke gode filmer med spennende temaer: «Brokeback Mountain», «A History of Violence», «München», «Good night and Good Luck» og «Caché», for å nevne noen. Vinneren dette året ble imidlertid «Crash», som er en langt tryggere, politisk korrekt film enn sine konkurrenter.

9. 1974: Glenda Jackson

Glenda Jackson fikk Oscar for sin hovedrolle i «A Touch of Class». Filmen er en klassisk romantisk komedie. Rolleprestasjonene er verken spesielt gode eller spesielt krevende. Til sammenligning er det som om Melissa McCarthy skulle vinne Oscar for «The Boss» i år.

10. 2002: «A Beautiful Mind»

Ron Howard var langt unna den sanne historien han latet som om han filmatiserte i denne pompøse storfilmen. Den hadde for all del sine gode øyeblikk, men den burde ikke vunnet over filmer som «Mulholland Dr.» (som ikke var nominert), «Gosford Park», «Moulin Rouge!» og «Ringenes Herre: Ringens brorskap».