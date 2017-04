ANNONSE

Årets påske på kinoene er den største kinopåsken på 10 år. Det slår bransjeorganisasjonen Film & Kino fast.

Det er imidlertid ingen jubelpåske for norske filmer. To filmer tar nesten alt besøk - og det er «Fast & Furious 8» (167.369) og The Boss Baby (151.580).

Filmene, som du kan si appellerer til to høyst ulike kinogjengere, tok storeslem foran «Skjønnheten og udyret» som havnet på 44.407, melder Film & Kino.

- Et påskebesøk på o ver 540. 000 i perioden fredag før påske til og med andre påskedag bidrar godt. Det er mer enn 50.000 flere enn i fjor, og det høyeste påsketallet det siste tiåret, sier Film & Kinos leder, Guttorm Petterson.

Av de norske filmene gjorde «Hoggeren» det dårligst, med kun 5986 besøkende i påskeuka. Ingen av de norske filmene nådde opp til topp fem, men barnefilmene «Gråtass redder gården» og «Karsten og Petra - Ut på tur» var de største dragerne.