Det finnes en app for det meste i disse dager.

Selskapet Feeld, som står bak appen med samme navn, men som tidligere het 3nder - eller Tinder for trekantforhold, som den var bedre kjent som - har nylig presentert en ny programvare integrert i appen deres.

Den tillater deg å sjekke opp kollegaer, på samme måte som du sjekker opp fremmede i Tinder-appen.

Appen tillater deg nemlig å installere en utvidelse til arbeidsverktøyet Slack, appen som mange selskaper bruker som kommunikasjonsmetode på jobb.

Når utvidelsen er installert, tillater den deg å sende melding til kollegaen din for å fortelle at du er interessert i ham eller henne.

Kollegaen mottar imidlertid ikke meldingen før han eller hun viser interesse for deg, på samme måte som på Tinder.

- Arbeidsplassen introduserer oss ofte til likesinnede mennesker, heter det i Feelds «manifest» som følger med presentasjonen av appen.

- Å ha følelser for dem er naturlig og fantastisk, fortelles det videre i introduksjonen.

I «manifestet» gir Feeld brukerne noen tips å ta med seg, for eksempel at jobb fortsatt er jobb. Med andre ord er det greit å unngå å bli så opphengt i appen at du får sjefen på nakken, og appen blir forbudt på arbeidsplassen.

Selskapet minner også brukerne om å respektere andre menneskers grenser, slik man normalt pleier å gjøre på en arbeidsplass.

Noen gode tips å ta med seg, der, altså.