Denne danske reklamen utfordrer deg til å gå utenfor komfortsonen

ANNONSE

TV 2 DANMARK har tatt en stilling til hvordan TV-kanalen ønsker å se Danmark og verden.

27. januar slapp danske TV 2 det som egentlig er en reklame for dem selv, men som i dagene som har fulgt er blitt en av verdens mest virale videoer.

- I våre dager har vi så lett for å sette folk i bås, men filmen setter fokus på at si som mennesker - tross ulikheter og uenigheter - har mye til felles. Vi vil fortelle at vi på TV 2s hovedkanal vet dette, sier kanalsjef Lotte Lindegaard, i TV 2 DANMARK, til Nettavisen.

Helt tilfeldig



Reklamen skiller danskene inn i ulike grupper. De som tjener godt - de som tjener lite, de som er født der - de som ikke er det. De som er fra landet og de som er fra byen. De vil stoler på - de som vi forsøker å unngå.

At den kom samme dag som Trumps innreiseforbud, var imidlertid helt tilfeldig.

- Jeg kan se at noen i internasjonale medier tror at filmen ble timet med International Holocaust Remembrance Day eller med innsettelsen av Donald Trump i USA, men det er helt feil. Den var ikke tenkt internasjonalt, og den er ikke skygge av politikk i den. Offentliggjøringen ble planlagt i forhold til TV 2s sesongpremiere på serien «Badehotellet», som er en serie som samler folk, sier Lotte Lindegaard.

TV2-reklamen er blitt delt over 70.000 ganger fra deres egen Facebook-side, og sett over 5,5 millioner ganger. I tillegg er den lastet ned og spredt over hele verden.

- Jeg er er veldig overrasket. Det er en dansk reklamefilm om en dansk kanal, laget for dansker. Den er ikke tenkt internasjonalt, og vi lagde den engelskspråklige versjonen først da oppfordringene om det begynte å komme. Det er helt overveldende hvilken mottakelse den har fått i Danmark og resten av verden og jeg er utrolig rørt at av så mange mennesker har tatt den til seg, sier Lindegaard.

SE ALL THAT WE SHARE HER (gjengitt med tillatelse fra dansk TV 2)



SE FLERE VIDEOER MED MENING HER:

Ellen DeGeneres Trump-beskjed erobrer verden: