Denne DNB-reklamen med en halvnaken Kjetil Jansrud får kvinner til å hyle av latter

ANNONSE

- Stikkord: Mye valper, mye nakenhet og mye kleinhet, sier Kjetil Jansrud om reklamefilmen.

Alpin-kjøreren Jansrud, er som de fleste sportslig interesserte vet, sponset av DNB.

- Jansrud har vist seg å være sporty på alle mulige måter. Snakk om å ta seg selv lite selvhøytidelig! Sier markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB til Nettavisen.

«Pirates»-regissør



Det er Try reklamebyrå som har laget filmen, som er regissert av ingen ringere enn «Pirates»-kaptein Espen Sandberg.

Fra filmen ble lagt ut i går kveld, har over 362.000 mennesker sett den. Og over halvparten av disse er kvinner. Og i snitt ser kvinnene fire sekunder mer av videoen enn menn.

DNB bedyrer dog at reklamefilmen, som er for programmet Spare, ikke bare er rettet mot kvinner.

- Spare er for alle som vil spare enkelt, men vi vet at kvinner sparer litt mindre enn menn. Vi vet også at mange kvinner har sans for humor, Jansrud og søte valper - uten at vi skal påberope oss dyp forskning bak akkurat det, sier Lemoen Lunde.

HUMOR: - Veldig mye kleinhet, sier Kjetil Jansrud selv om reklamen.

Skratter godt



Men at spesielt kvinner skratter godt av filmen er klart. De aller fleste som har kommentert på filmen er kvinner.

- Når vi får valp, må du skaffe deg bæresele! Skriver en i kommentarfeltet til kjæresten.

- Blir ikke kleint å spare noen kronasjer nå, sier en annen.

- Får tankene til DnB- kundene bort fra nettbanken deres, skriver en mann.

Har dere bevisst har sluppet denne videoen etter en dag med mye nedetid og litt negativ omtale?

- Nei, denne videoen var planlagt å kjøre fra i går kveld som neste del av Spare-kampanjen, opplyser DNB til Nettavisen.