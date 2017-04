Denne nye sex-trenden bør du passe deg for

ANNONSE

En urovekkende ny sex-trend blir advart mot i en artikkel som er publisert i «Columbia Journal of Gender and Law», skriver magasinet Forbes.

For mens ethvert forhold bør være preget av ærlighet og tillit, er det disse nøkkelfaktorenes fravær som preger den nye trenden som er blitt gitt navnet «stealthing» - etter det engelske ordet for «skjult», «stealth».

«Stealthingen» går rett og slett ut på at mannen tar av seg kondomen før eller under samleie, uten å si ifra til partneren.

- Mannsdominert ideologi

Hovedforfatteren av artikkelen, Alexandra Brodsky, hevder at trenden kommer ut ifra et behov for å markere mannlig dominans, og påpeker at stealthingen kan være ødeleggende for en normal form for dating.

Å sveipe til høyre på Tinder kan med ett bli skjebnesvangert, påpeker hun.

Artikkelen legger nå grunnlaget for at denne urovekkende trenden skal klassifiseres som et seksuelt overgrep i amerikansk juss.

- Man bør notere seg at utøverne av «stealthingen» baserer seg på en ideologi som handler om mannsdominanse, der vold er en manns naturlige rettighet, skriver Brodsky.

Hvordan-guide

Hun har gjort intervjuer med flere collegejenter som er blitt utsatt for den nye trenden. Disse jentene forteller henne at denne formen for overgrep ikke bare skader dem fysisk, men også mentalt.

I chatteforum på nettet, forteller Brodsky, skryter menn på en annen side av hvordan de «sprer frøene sine» ved å lure jenter de møter til å tro at de har på seg kondom. Det finnes til og med en guide som forteller deg hvordan man utfører «stealthingen», skriver forfatteren.

Dom i 2016

Brodsky har vært i kontakt med en legestudent som selv har vært utsatt for det smakløse overgrepet. Hun jobber samtidig som rådgiver for voldtektsofre, og mottar flere henvendelser fra jenter som har vært utsatt for det samme som henne.

Hun forteller at mange av jentene sier det samme: «Jeg vet ikke om dette er voldtekt, men...»

I januar i 2016 ble en mann i Sveits dømt for voldtekt fordi han hadde fjernet kondomen under samleiet uten at partneren visste om det. Retten la den gang vekt på at kvinnen sa hun ikke ville ha samtykket til sex dersom hun visste at mannen ville fjerne kondomen.