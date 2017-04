Denne skolen droppet lekser på alle trinn - resultatet er slående

ANNONSE

Også foreldrene og lærerne slutter opp om prosjektet med ingen lekser hjemme.

Styrket lesing



Det vil si det er ikke helt sant. Hver kveld fikk elevene beskjed om å lese anbefalte bøker, skriver The Washington Post. Men barna må ikke føre logg over hvor mye de leser, sier rektor. Hans erfaring er nemlig at både elever og foreldre lyver litt når de ikke rekker det.

Rektor Mark Trifilo ved Orchard School i Vermont i USA hadde tenkt på dette med lekser en god stund. Ikke bare fordi han hadde mistet litt troen på at de faktisk fungerte. Men også fordi han hadde merket at både leksemengden og prøvepresset varierte fra klasse til klasse på samme årstrinn.

ORCHARD School i Vermont gjorde gode fremskritt uten lekser.

- Et rungende ja

Så han foreslo et eksperiment. Forslaget om lekser ble forelagt både foreldre og lærere.

- Alle 40 lærere sa ja, og de sa ikke bare ja, men et rungende ja, sier Trifilio til The Washington Post.

Noen foreldre uttrykte skepsis, men siden skolen er for små barn opp til femte klasse, gikk de med på eksperimentet.

Helt fri fikk ikke barna. Istedenfor lagde skolen en «Ikke lekser-guide».

Den går slik:

Ikke-lekser guiden:

1. Les bøker hver kveld (og få foreldrene dine til å lese for deg også)

2. Gå ut og lek (dette betyr ikke mer skjermtid)

3. Spis middag med familien din (og hjelpe dem å dekke på og rydde av)

4. Få nok søvn

Seks måneder inn i eksperimentet gjør elevene det minst like bra, eller bedre. Ingen har tapt noe på mangelen av tradisjonelle lekser.

Etter å ha sendt ut et spørreskjema, er det klart at de fleste foreldre støtter leksefri. Tilbakemeldingen er at de har mer tid til andre ting og mange forteller at barna deres er blitt svært gode til å lese selv.

En liten minoritet er litt redde for hvordan hverdagen blir når barna kommer på høyere klassetrinn.

Skolen er ikke den eneste som støtter en slik ordning. Her hjemme er Voss på vei mot leksefri ungdomsskole.

I Lofoten har en skole droppet lekser de siste 16 årene.

Flere studier bekrefter også at karakterer gjør ikke elever bedre.

Mark Trifilio sier han lente seg på forskning som i flere år har hevdet at lekser ikke fremmer læring, men heller fremmer forskjeller.

En stor metaundersøkelse i 2006 sammenliknet forskning fra 1987 til 2003 om emnet. Forskerne kom til at lekser har minimal innvirkning på helt unge elevers læring - foruten lesing. De fant også at lekser i høyere alderstrinn ikke hadde alt for stor læringseffekt.

Undersøkelsen har senere blitt mye diskutert når det gjelder lekser i den norske skolen.