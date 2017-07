Derfor blir du forelsket i psykologen din

ANNONSE

Hvis du googler «forelsket i psykologen min», får du overraskende mange treff. De fleste treffene er ulike forum, hvor flere forteller åpent om at de har romantiske og seksuelle følelser for psykologen sin.

Historiene er ulike, men ofte handler det om den gode følelsen de får av å snakke med psykologen sin:



«Når jeg ikke har sett ham på en stund så savner jeg ham veldig! Det å ha noen å prate så mye og åpent med,» skriver en. «Han er så snill og får meg til å føle meg bra,» skriver en annen. «Jeg hadde sommerfugler i magen hver gang jeg skulle dit,» skriver en tredje.

Mange stiller det samme spørsmålet: Er dette normalt?

Ifølge psykologspesialist Anders Skuterud, er svaret ja. Det er normalt.

- Dette gjelder ikke bare for psykologer og psykiatere, men også leger, prester, fysioterapeuter og personlige trenere. Fellesneveneren for alle disse er at de gir pasienten eller kunden en følelse av å bli sett, anerkjent og forstått - og da oppstår det positive følelser. Her snakker vi om helt generelle psykologiske mekanismer som trer i kraft, sier Skuterud.

Ønskelig med positive følelser



Skuterud forteller at det er helt vanlig med såkalte positive følelser overfor terapeuten sin. Faktisk så er det ikke bare vanlig, det er også ønskelig for å kunne ha fremgang i terapirommet.

ANDERS SKUTERUD har 40 års erfaring som psykolog.

- Det er dette vi kaller en god terapeutisk relasjon, og det oppstår når en hjelpesøkende person opplever å bli sett, forstått og tatt på alvor, sier Skuterud, og legger til at en slik relasjon er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

- Samtidig ser vi også eksempler på det motsatte. Enkelte ganger er pasientene så skeptiske, engstelige og har så mange motforestillinger at man ikke oppnår en god terapeutisk relasjon, forklarer Skuterud.

Når forelskelsen ligger nært



Det er altså positivt for pasientens fremgang å kjenne på slike positive følelser overfor terapeuten sin. Som regel er det snakk om helt uproblematiske, og ofte relativt svake, følelser, forteller Skuterud.

Så har man i tillegg de tilfellene hvor pasientens følelser utvikler seg til å bli romantiske eller erotiske, og for enkelte pasienter kan dette oppleves som en veldig sterk forelskelse.

- Hvilke typer følelser man får for terapeuten sin, avhenger i stor grad av hvilken situasjon pasienten er i. Hvis man for eksempel har hatt veldig store savn tidligere i livet og ikke har blitt møtt på grunnleggende behov, kan det lettere oppstå sterke og intense følelser, sier Skuterud, og fortsetter:

- Er man for eksempel seksuelt frustert, tom og nedfor etter et vanskelig kjærlighetsforhold, og deretter opplever følelsen av å bli sett og anerkjent, da ligger følelsen av forelskelse ganske nære, sier Skuterud.

I tillegg spiller faktorer som kjønn og alder inn.

- Grunnleggende sett er det nok like stor sjanse for at en mann blir forelsket i psykologen sin, som at en kvinne blir det. Men det skjer nok oftere med kvinner av den enkle grunn at det er lettere for kvinner å forelske seg i litt eldre menn, enn det er for unge menn å forelske seg i litt eldre kvinner. Yngre menn vil nok heller oppleve morsfølelse og en litt annen form for kjærlighet, mener Skuterud.

PSYKOLOG: - Psykologer pasienten en følelse av å bli sett, anerkjent og forstått - og da oppstår det positive følelser. Her snakker vi om helt generelle psykologiske mekanismer som trer i kraft, sier psykologspesialist Anders Skuterud.

Psykologens ansvar



Vi vet at verken lege eller psykolog har lov til å være romantisk med sine pasienter, så at forholdet skal kunne bli noe mer enn profesjonelt, er utelukket. Så hva gjør man da med disse romantiske følelsene?

- Hvis pasienten synes det er vanskelig å kjenne på disse følelsene, så synes jeg vedkommende bør ta det opp med behandleren. Det gjør det lettere for begge to, og her er det terapeutens ansvar å sortere og forklare. De fleste erfarne terapeuter vil uansett fornemme at pasienten kjenner på veldig sterke positive følelser, og hvis de ikke snakkes om så kan det forstyrre arbeidet.

Skuterud understreker at man absolutt ikke trenger å avslutte terapien selv om romantiske følelser skal ha oppstått.



- Snarere tvert imot. Men man må snakke om det. Det er svært viktig at terapeutene klarer å forholde seg distansert til dette, og forklare hvorfor disse følelsene har oppstått. Det er psykologens ansvar at behandlingen ikke utvikler seg til en privat eller seksuell relasjon. Dette er noe av grunnen til at psykologer har seks års utdannelse, og at psykologen skal ha veiledning i flere år etter å ha startet i arbeid.

- Hvor ofte skjer det at en pasient blir forelsket i psykologen sin?

- Spørsmålet er egentlig feil stilt. For når vi mennesker møter andre mennesker, så oppstår det alltid en form for følelser, men de kan være relativt svake. Så det du egentlig bør spørre om er hvor ofte disse følelsene blir så sterke at de forstyrrer den normale prosessen, sier Skuterud, og svarer selv på spørsmålet:

- Det skjer ikke så veldig ofte. Men hvis det er snakk om lengre tids behandling vil man ofte være nødt til å ta opp og snakke om den relasjonen man har.

- Våre PT-er bruker sunn fornuft



Men den gode følelsen av å bli sett, hørt og anerkjent, kan like gjerne oppstå i styrkerommet på Sats Elixia, som på terapirommet eller legekontoret. Det kan Atle Arntzen, ansvarlig for Sats Elixias PT-virksomhet i Norden, bekrefte.

ATLE ARNTZEN er PT-ansvarlig i Sats Elixia.

- En dyktig personlig trener (PT) skal være flink til å lytte til kunden, sette seg inn i kundens behov og være genuint opptatt av kundens ve og vel. Da opplever kunden å bli behandlet med forståelse og respekt, og i en slik relasjon er det ikke uvanlig at romantiske følelser kan oppstå, sier Arntzen, som selv har vært PT i 13 år.

Et nytt google-søk, denne gangen på «forelska i PT-en», viser at Arntzen har rett. En rekke PT-kunder forteller om at de har følelser for sin personlige trener, men i stedet for å spørre om det er normalt, er det mange som heller lurer på om det faktisk er lov til å date PT-en sin.

Svaret er ja. For i motsetning til psykologer og leger, som ikke har lov til å bli romantisk involvert med pasientene sine, er ikke reglene de samme for personlige trenere.

- Vi har naturligvis fokus på å være så profesjonelle som mulig, og alle våre PT-er bruker sunn fornuft. Hvis en PT merker at kunden begynner å få den typen følelser, så må de vurdere samarbeidet og heller anbefale en annen PT til den aktuelle kunden. Forholdet skal være 100 prosent profesjonelt, sier Arntzen.

- Hvor ofte hører du om at kunder faller for PT-en sin?

- Jeg har ansvaret for rundt 570 PT-er i Norge, så jeg får nok ikke vite absolutt alt av detaljer når det gjelder slike situasjoner. Jeg har forståelse for at slike følelser kan oppstå mellom kunde og PT, men dette har ikke vært noe problem for oss. Anbefalingen er som sagt at de henviser kunden til en annen PT i slike situasjoner.

PT: «Forelska i PT-en» får mange treff på Google. - Det er ikke uvanlig at romantiske følelser kan oppstå i en slik relasjon, sier PT-ansvarlig i Sats Elixia, Atle Arntzen.

