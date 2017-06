Derfor drikker du mer alkohol på ferie

ANNONSE

Det kan det være en årsak til, og det ligger dypt forankret i vårt atferdsmønster.

- En vanlig psykolog-forklaring på at vi drikker mer i ferien kan være at vi går i «feriemodus», sier atferdsforsker og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Per Holth, til Nettavisen.

- Når vi først har tatt én øl, blir vi litt mindre kritiske til å ta nummer to, sier professor Per Holth.

Han forklarer allikevel at de i sine atferdsanalyser ser på «feriemodus» bare som en av mange mulige oppsummeringer av hvordan vi oppfører oss i ferien.

- Spørsmålet blir da hva som skaper «feriemodus», og den typen forklaringer vi er interessert i, består i å avgrense hva i miljøet som er annerledes i ferien enn ellers.

Pris og tilgjengelighet er avgjørende



De viktigste spørsmålene er hva som utgjør de viktigste foranledningene til, og konsekvensene av drikking i ferier, versus i dagliglivet ellers, forklarer han.

- En avgjørende variabel, særlig dersom vi er i utlandet, er tilgjengeligheten, inkludert pris på alkoholholdige varer. En helt opplagt ting er jo også at de negative konsekvensene av å drikke stort sett vil være mye mindre når man ikke må på jobb, ikke må kjøre bil, og ikke må opp tidlig neste dag.

- Men kanskje fins det også eksempler på at folk drikker mindre i ferien enn ellers. For eksempel dersom ferieturen brukes til fjellklatring i Himalaya, legger han til.

FERIEMODUS: Mange praktiserer kanskje litt senere kvelder, og noen drikker mer alkohol på ferie, enn i hverdagen.

Når vi først har tatt én øl...



På ferie kan det virke som mange også tar litt lettere på enkelte ting de aldri ville funnet på å gjøre hjemme.

Som for eksempel å sette seg bak rattet etter et glass vin?

- Promillegrensen i Spania, og fremdeles i de fleste europeiske landene, er 0.5. I Storbritannia er den 0.8. Det betyr blant annet at man kan ta en halvliter øl og likevel kjøre ganske snart etterpå. Når vi først har tatt én, blir vi litt mindre kritiske til å ta nummer to.

Det er også slik at det vi vet om konsekvenser av promillekjøring, og sannsynligheten for å bli tatt, spiller inn, legger han til.

- Ferie er ferie fordi vi kan snu opp-ned på reglene



- For mange er det likhetstegn mellom å drikke alkohol og ha ferie, sier daglig leder i kampanjeorganisasjonen Av-og-til, Kari Randen til Nettavisen.

- Mange barn lengter tilbake til hverdagen, etter en sommerferie hvor foreldre har hatt for høyt alkoholbruk, sier Kari Randen.

- En av grunnene til at ferie er ferie, er jo nettopp fordi vi kan snu opp-ned på normene og reglene vi er vant med: Barna får kanskje spise is hver dag, mens det for enkelte voksne betyr at de drikker mer alkohol enn vanlig.

Hun mener du bør være bevisst inntaket ditt på sommerferie.

- Flere opplever at etter en fuktig sommer, så kan det være vanskelig å endre alkoholvanene når hverdagen begynner igjen.

Nordmenn drikker mer på ferie



- Vinmonopolets omsetningstall per. måned viser at for feriemånedene juni og juli, er salget høyere enn for de fleste andre av årets måneder, sier seniorforsker Ingeborg Rossow i Folkehelseinstituttet.

Og det er bare i Norge.

Hun kan også fortelle at ulike undersøkelser gjort av reiselivsnæringen viser at folk drikker mer alkohol i ferien enn ellers.





Fakta: ALKORÅD FRA AV-OG-TIL:

Ha et bevisst forhold til alkohol. Tenk gjennom på forhånd hvor stor del av ferien din alkohol skal ha, og diskuter gjerne med dem du reiser sammen med. Alt for mange opplever at det oppstår gnisninger på grunn av at enkelte familiemedlemmer drikker for mye. Legg inn mange hvite dager og drikk vann som tørstedrikk. Kort sagt: bruk alkovett selv om det er ferie.

Fordi vi har fortjent det...



Kari Randen tror mange forbinder det å ha ferie og slappe av, med alkohol.

- Om sommeren tenker mange av oss at vi virkelig har fortjent noen later dager, og vi liker å unne oss noe ekstra. Vi har heller ikke like mange forpliktelser som i hverdagen, som å stå opp tidlig for å gå på jobb eller være kjørbar fordi barn skal fraktes til skolen eller aktiviteter.

- Yngre mennesker bruker gjerne å feste litt hardere i ferien, når de ikke har studier å tenke på.

- Mange unge fester hardere i sommerferien enn ellers, mener Kari Randen.

- Barn får ferien ødelagt av voksnes fyll



- Har vi ikke "fortjent" det?

- Det gjelder å vise alkovett. Dessuten oppleves det ofte annerledes for de som står rundt. Vi får hvert år inn mange fortellinger fra barn som forteller om at ferien blir ødelagt og i stor grad preget av voksnes fyll. De gleder seg til ferien er over, sånn at hverdagen kan begynne igjen. Derfor er vi opptatt av at folk skal vise godt alkovett i sommer. Det handler om å tenke over om vi skal drikke, og når vi skal stoppe.

En annen ting, mener Randen, er at poenget med ferie også er å føle seg uthvilt.

- Dersom man er opptatt av egen helse, kan det være greit å ha i bakhodet at alkohol kan ha en negativ effekt på kroppen din. Man fortjener å føle seg uthvilt og oppladet etter en lang ferie og derfor er det lurt å ikke drikke så mye at man ender opp med å føle seg mer sliten.

