Derfor får du mørke ringer under øynene

Mørke ringer under øynene er et irriterende, men ikke spesielt stort problem. Det blir verre jo eldre du blir, og oppleves som verst hvis du er trøtt og sliten.

Hvorfor får vi mørke ringer under øynene?

Huden under øynene er svært tynn - bare rundt 0,5 millimeter. Til sammenligning er huden på det meste av kroppen rundt 2 millimeter tykk.

Når huden er så tynn, er det lettere å se blodårene som ligger under huden. Og like under øyenene ligger det blodårer som dermed kommer til syne.

Andre steder på kroppen er det dessuten et fettlag som skjuler blodårene, men under øynene er det mindre fett enn mange andre steder.

Dette er også grunnen til at blåmerker blir ekstra synlige rundt øynene - blodet synes bedre der du har tynn hud enn der huden er tykkere.





Så hvorfor er ringene mørkeblå og ikke røde, som blodet?

Dette er på grunn av vevet under huden. Det er bare de blå bølgelengdene av lys som slipper gjennom vevet, og derfor ser blodårene blå ut.

Stemmer det at vi får mørkere ringer under øynene når vi blir eldre?

Ja, dette stemmer. Med årene blir huden tynnere og fettlageret mindre, og blodårene blir desto synligere.

Får vi mørkere ringer under øynene når vi sover for lite?

Det er ikke uten grunn vi forbinder mørke ringer med lite søvn. Selv om de mørke ringene ikke oppstår på grunn av søvnmangel, kan de bli synligere av den grunn. Når kroppen er sliten, øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Dette fører blant annet til at blodstrømmen øker. Fortsetter dette over tid vil blodårene utvides, og da blir de naturlig nok mer synlige.





Hva hvis jeg soler meg, så jeg blir brun under øynene - blir ringene skjult da?

Dårlig idé. Sola kan ødelegge hudcellene rundt øynene, og dette gjør huden enda tynnere.

Blir det verre når jeg er allergisk?

Ja, allergi kan dessverre få ringene under øynene til å se større ut. Grunnen er at allergiske reaksjoner frigjør histaminer i kroppen, og dette gjør at de minste blodårene utvides.

Kan jeg gjøre noe for å fjerne de mørke ringene?



Du vil nok ikke bli helt kvitt dem, fordi huden ikke kan gjøres tykkere. Men du unngår at det blir verre hvis du passer på å bruke solkrem under øynene, få nok søvn og ta allergimedisin ved behov.

Kilder: TodayIFoundOut.com, LifeHacker.com.