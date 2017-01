Derfor forsvant Arve Tellefsen fra Spellemann

ANNONSE

Lørdag gikk årets Spellemann av stabelen.

Utdelingen har fått kritikk for å kun bry seg om de unge artistene, og dermed faktisk ikke være relevant. Heller ikke alle TV-seerne var imponert over showet.

Lå og sov



Men en velfortjent heder gikk til Arve Tellefsen. Han fikk hedersprisen. Tellefsen var tilstede på utdelingen fordi han var med på åpningen, men da prisen skulle deles ut, hadde hovedpersonen gått hjem.

- Etter jeg hadde lagt meg så begynte telefonen å ringe. Så jeg sjekket telefonen midt på natta og da skjønte jeg at jeg hadde fått en pris, forteller han til NRK.no.

SPELLEMANN: Tommy Tee og Åse KLeveland skulle dele ut hedersprisen men Arve Tellefsen hadde allrede forlatt Sentrum Scene.

Tellefsen, som ikke var klar over at han skulle få en pris, sier til NRK at han gikk hjem fordi han skulle ha en konsert dagen etter.

Med andre ord sov han blidelig da prisen ble annonsert. Overfor NRK forteller han at han er veldig smigret over å ha fått hedersprisen.

Burde varslet



Spellemanns styreleder, Larry Bringsjord, innrømmer imidlertid at utdelingen ikke burde vært så hemmelig.

– Jeg vil på beklage på vegne av Spellemann at du ikke fikk beskjed. Det skulle være hemmelig og en overraskelse, men det ble kanskje litt for hemmelig, sa Bringsjord i Kulturnytt mandag.

Arve Tellefsen has left the building. Konge! #spellemann — Sølvi Tveit (@uglameg) January 28, 2017

Sterk kritikk

Årets Spellemann gikk av stabelen på Sentrum Scene, og fikk både i forkant kritikk for artistutvalget, og i etterkant kritikk for at nesten ingen av de unge vinnerne var tilstede.

- Det ligger en viss ironi i at landets fremste artister er i ferd med å uthule landets fremste pris, skrev Stein Østbø i VG.

- Lørdagens tv-sendte Spellemannshow har fått en mer ungdommelig og hippere profil, men hva hjelper vel det når mange av spellemennene velger bort hele showet? Skriver Leif Gjerstad på Leffeslab.com.

Neste år blir vel #spellemann et Skype video / FaceTime gruppechat arrangement :))) — Rohin Kumar (@rohiin) January 28, 2017

Neste år er forhåpentligvis ikke like mange prisvinnere opptatt med noe viktigere enn å ta mot Spellemannprisen, skriver Geir Rakvaag i Dagsavisen.

Ser på #Spellemann og føler meg som ca 79 år gammel... Hvor er "min" musikk ;) Mye bra da, men føler meg relativt utdatert ;) — Marianne M (@MarianneM10) January 28, 2017