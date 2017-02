Derfor har Disney-prinsessen et annet navn i Norge enn i USA

ANNONSE

Vi er vant til at amerikanske familiefilmer får et norsk navn her hjemme. «Frozen» blir naturlig nok til «Frost» og «Lion King» blir til «Løvenes konge».

Men filmer med et navn i tittelen får som regel beholde originaltittelen. «Aladdin», «Pocahontas» og «Bolt» er blant filmene som heter det samme i USA og i Norge.

Slik er det likevel ikke med den nye Disney-filmen. I USA heter filmen «Moana», mens i Norge heter den «Vaiana». Hovedpersonens navn er følgelig også endret.

Andre eier navnet

Da vi møtte regissørene Ron Clements og John Musker og produsent Osnat Shurer spurte vi om grunnen til navnendringen.

- Egentlig ville vi kalle den det samme i hele verden, men det var merkevareproblemer i enkelte land. Vi hadde rett og slett ikke lov til å bruke navnet, sier Shurer.

I Europa er det Moana Skin Care som eier navnet Moana, og Disney kunne derfor ikke markedsføre en film med denne tittelen.

En annen grunn skal være at mange italienere forbinder navnet Moana med pornostjernen Moana Pozzi, og dette skal også ha påvirket Disneys beslutning, skriver Telegraph.co.uk.

John Musker (regissør), Osnat Shurer (produsent) og Ron Clements (regissør).

Betyr nesten det samme



Produsent Shurer sier at de er veldig fornøyd med begge navnene:

- Moana betyr hav på polynesisk, mens Vaiana betyr vann, sier hun.

Regissør Musker legger til at navnendringen ikke påvirket animatørenes arbeid:

- Vi trengte ikke å gjøre noen animasjoner på nytt. Leppene beveger seg på samme måte med begge navnene, sier Musker.

