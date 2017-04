Derfor kan du lese denne teksten i de fleste Hollywood-filmer

ANNONSE

«Dette er fiksjon. Enhver likhet med personer, levende og døde, eller hendelser i filmen er tilfeldig».

Du har kanskje sett en lignende tekstplakat i rulleteksten til amerikanske filmer? Teksten er der ikke uten grunn.

Oscar-film



I 1932 hadde filmen «Rasputin and the Empress» premiere. Filmen handler om livet til Grigorij Rasputin, mystikeren som hadde stor innflytelse på tsarfamilien i Russland tidlig på 1900-tallet.

I hovedrollene som Rasputin og tsarinaen Aleksandra møter vi Lionel og Ethel Barrymore, mens John Barrymore spiller Rasputins drapsmann (skuespillerne var for øvrig henholdsvis grandtanten, grandonkelen og bestefaren til Drew Barrymore).

Filmen vant Oscar for Beste originalmanus i 1934.

Grigorij Rasputin klarte å overbevise den russiske tsarfamilien og store deler av Russland om at han var en hellig mann.

Åpenbar likhet



Det sies at det var tsarens fettere Dmitrij Pavlovitsj og Vladimir Purisjkevitsj og niesens ektemann Felix Jusupov som tok livet av Rasputin. Drapet skulle vise seg å være vanskelig å gjennomføre, da Rasputin formodentlig overlevde både forgiftning og pistolskudd, men til slutt druknet i elva. Det dramatiske drapet vises i filmen.

Fordi enkelte scener i filmen stred mot de virkelige hendelsene, valgte filmskaperne å bytte ut noen av navnene på karakterene. Felix Jusupov og kona Irina fikk navnene Chegodieff og Natasha i filmen.

Jusupov bodde i Frankrike da filmen hadde premiere. Han ble rasende da han fikk høre om den, fordi han mente det var åpenbart at karakteren Chegodieff egentlig var ham. Og han hadde rett: I anmeldelsen i The New York Times 8. januar 1933 skrev de at «prins Chegodieff [...] er egentlig ment å representere prins Jusupov i filmen», skriver Slate.com.

Hadde innrømmet skyld



At filmskaperne ga ham skylden for drapet, ville skade hans rykte, mente Jusopov.

Relativt forståelig, tenker du kanskje? Problemet var at Jusupov tidligere hadde fortalt om drapet i sin egen selvbiografi - en bok som attpåtil hadde tittelen «Lost Splendor: The amazing memoir of the man who killed Rasputin».

Nærmere en tilståelse kommer man vel ikke.

Felix Jusupov ble omtalt som en av Russlands peneste menn. Han likte ikke måten han og kona ble framstilt på i filmen Rasputin and the Empress.

Klaget på voldtektsscene



Jusupov kunne derfor ikke bruke dette argumentet da han senere i 1933 saksøkte filmstudioet MGM. I stedet la han en annen scene til grunn for søksmålet. Filmen inneholder nemlig en scene hvor Rasputin voldtar kona til Chegodieff. Dette gjorde kona, som tidligere var en beundrer av Rasputin, til en av hans motstandere.

Voldtekten skal ikke ha skjedd i virkeligheten. Irina møtte faktisk aldri Rasputin. Jusupov mente at fordi publikum koblet ham til Chegodieff, ville de også koble Natasha til Irina. Dermed ville de tro at hun hadde blitt voldtatt av den forhatte mystikeren.

Det bør nevnes at en av MGMs ansatte under innspillingen av filmen var kritisk til voldtektsscenen og advarte om at Jusupov kunne komme til å saksøke dem. Det endte med at studioet ga henne sparken.

Reagerte på tekstplakat



I søksmålet la Jusupov også vekt på at filmen viste følgende tekst:

Filmplakaten til Rasputin and the Empress.

«This concerns the destruction of an empire … A few of the characters are still alive - the rest met death by violence» («Dette omhandler ødeleggelsen av et imperium. Noen få av karakterene er fremdeles i live - resten led en voldelig død»).

Han mente at fordi de skrev at noen av personene fremdeles var i live, innrømmet filmskaperne at de ganske riktig mente at Chegodieff og Natasha var basert på virkelige personer. De var nemlig de to eneste relevante karakterene som fremdeles var i live.

Påvirket fremtidens Hollywood



Retten ga Jusupov medhold. Irina fikk 127.373 pund i erstatning etter en dom i den britiske domstolen, og senere fikk hun ytterligere 250.000 dollar etter en dom i USA, ifølge Wikipedia.

I tillegg måtte MGM trekke tilbake filmen og ødelegge alle versjoner som inneholdt voldtektsscenen. De lanserte senere filmen uten denne scenen, med det uheldige resultat at publikum ikke forstår hvorfor Natasha brått blir redd for Rasputin.

Etter søksmålet begynte alle amerikanske filmstudioer å inkludere teksten om at filmen kun er fiksjon, uavhengig av om filmen er realistisk eller ikke. Dette for å unngå lignende hendelser - både i tilfeller der karakterer muligens er inspirert av virkelige personer og i tilfeller hvor det ikke er det.

Selv filmen South Park: Bigger, Longer & Uncut (hvor det definitivt ikke var tilfeldig at enkelte karakterer lignet på virkelige personer) hadde tekstplakaten i rulleteksten.

De siste årene har filmindustrien myknet noe, og filmskapere føler seg ikke lenger like forpliktet til å ha tekstplakaten.

Flere filmskapere velger også å latterliggjøre tekstplakaten, som her i Disneys «Frost»: