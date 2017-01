Derfor lider så mange i åpne landskap

ANNONSE

Her i Nettavisen har vi jobbet i åpne landskap i alle år siden avisens start i 1996.

Hodetelefonlandskapet



Noen liker det, for noen betyr vegger ingenting fra eller til, andre sliter enkelte ganger med å konsentrere seg og veldig mange sitter med hodetelefoner.

Åpne kontorlandskap begynte å komme i 1960-årene etter at tyskerne innførte en ny trend, Burolandschaft, der medarbeidere satt sammen i mindre eller større grupper.

Siden den gang har åpent kontorlandskap vært elsket og hatet. Men tross av at det aller meste av forskningen viser ganske negative resultater, fortsetter bedrifter både å bruke og innføre åpne landskap.

SLIK VIL GJERNE bedriften at åpent landskap skal fungere. Realiteten er ofte litt annerledes.

I 2014 gjorde konsulentselskapet Vivente og InFact en undersøkelse der de konkluderte med at bare 15 prosent av norske arbeidstakere mener at de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, skrev Dagens Næringsliv.

Går bort fra konseptet



Nå går flere og fleere bedrifter gått bort fra konseptet, skriver BBC Capital.

Årsaken er at de ser det forskerne har hevdet. Vi konsentrerer oss dårligere, vi blir oftere syke og arbeidsinnsatsen blir mindre effektiv, viser flere forskningsrapporter. En stor årsak er også at sjefene ikke trives med det.

Ansatte hater åpent landskap, og de som ikke har det, frykter at det skal bli innført. Så sent som i juni rapporterte Universitas om tilstanden ved NTNU, som planlegger åpent landskap. En rapport som slaktet åpent landskap ble liggende i skuffen og ikke presentert for styret, skriver avisen.

Den upersonlige arbeidsplassen



Ifølge BBC Capital er det også vurdert at såkalt hotdesking - det vil si at man ikke har fast personlig plass, men flytter rundt og skal i utgangspunktet sitte hvor som helst med maskinen.

- Vi husker mer informasjon når vi sitter på én bestemt plass, sier psykolog Sally Augustin, som jobber med arbeidsmiljø og design, til BBC. For de som ikke har fast plass, eller personlige ting på en pult, kan minnet bli dårligere, rett og slett.

Men mest av alt plages folk av lyd.

En studie fra universietet i Sydney fant at 50 prosent av dem som sitter i et totalt åpent landskap plages av lyd på jobben. Bare 16 prosent av folk som har eget kontor sa det samme, skriver BBC.

- Kan gi mer trivsel



Målet med åpne landskap er nettopp å fjerne hindre for kommunikasjon. Og det er noen positive trekk ved ordningen. For eksempel er det antatt at nyansatte har stor nytte av å sitte i åpne landskap fordi de lærer fortere og kommer raskere inn i sine nye oppgaver.

Eva Bjerrum er forsknings- og innovasjonsleder ved Alexandra Instituttet. I en artikkel i vitenskab.dk, gjengitt av forskning.no, sier hun at det ikke bare er negativt med åpent landskap.

- Det kan gi mer trivsel på grunn av flere sosiale relasjoner, bedre samarbeid og mer kunnskapsdeling, sier hun i artikkelen.

Sally Augustin er imidlertid ikke så positiv.

- Folk snakker mer med hverandre, men de snakker ikke om arbeidsrelaterte ting, sier Augustin.

