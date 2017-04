Derfor takket Ian McKellen nei til å spille Humlesnurr

ANNONSE

I de to første «Harry Potter»-filmene hadde Richard Harris rollen som rektor Albus Humlesnurr. Men i 2002 døde Harris, og rollen måtte derfor spilles av en ny skuespiller.

Kritiserte McKellen



Et av de første navnene som dukket opp, var Ian McKellen. Han var allerede kjent som en hvitskjegget trollmann, etter å ha spilt Gandalf i «Ringenes herre»-filmene. Mange mente derfor at han passet perfekt til rollen.

Og McKellen fikk tilbud om å spille Galtvorts rektor. Men han takket nei. Nå forteller han hvorfor.

- Da de ringte og spurte om jeg var interessert i å spille i filmene, sa de ikke hvilken rolle de mente. Men jeg skjønte hva de tenkte på, og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke ta over rollen til en skuespiller som ikke anerkjente meg, sier han til BBC ifølge Daily Mail.

Richard Harris spilte Humlesnurr i de to første Harry Potter-filmene.

- Sa at vi var følelsesløse



Bakgrunnen for dette er at Harris flere ganger rakket ned på den populære skuespilleren.

- Han sa at vi var strålende teknisk, men at vi var følelsesløse, sier McKellen - og påpeker at han selvsagt er helt uenig i dette.

Harris mente at McKellen var for snill, og at det gjorde ham uinteressant. Selv var Harris ikke redd for å krangle med folk på filmsettet.

- Jeg har sett disse såkalte snille skuespillerne. Veldig flinke folk, som Ian McKellen og Kenneth Branagh. Men de er som banksjefer. Så søte og forsiktige. Hvem trenger dem? Gi meg heller Sean Penn og Mickey Rourke. De oser av fare. Det er det som gjør skuespill - og livet - interessant, har han sagt ifølge IMDb.

Ligner hverandre



Det ble Michael Gambon som tok over rollen som Humlesnurr etter Harris. McKellen forteller at mange tar feil av ham og Gambon - inkludert han selv.

- Når jeg ser bilder av Mike Gambon tror jeg noen ganger at det er meg. Vi blir begge bedt om å skrive autografer for hverandre, sier han.

Ville si nei



Richard Harris var for øvrig ikke udelt begeistret for å spille Humlesnurr, og han skal først ha vurdert å takke nei til rollen. Men da barnebarnet truet med å aldri snakke med ham igjen, turte han ikke annet enn å si ja.

På dødsleiet skal han ha bedt produsent David Heyman om ikke å gi rollen til noen andre. Da han døde, ønsket familien hans at Peter O'Toole skulle ta over rollen.