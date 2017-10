Derfor vil kvinner ofte ha det varmere hjemme

Krangler dere ofte om temperaturen i stua? Dere er ikke alene.

I de aller fleste parforhold finnes det ting man rett og slett aldri blir helt enige om. Hvem er det egentlig som gjør mest husarbeid? Hvem lager oftest middag? Hvem er flinkest til å huske på når barna har skidag eller skal i bursdag?

Og sist men ikke minst: Hvor varmt skal det være i stua?

Ifølge en undersøkelse sponset av Corgi Homeplan, et selskap som installerer varmeovner og termostater, så er temperaturen hjemme noe av tre par diskuterer ved jevne mellomrom, skriver The Guardian.

Og det er gjerne kvinnen som vil ha det varmest, viser undersøkelsen, som også forteller at fire av ti kvinner har skrudd opp temperaturen hjemme bak partnerens rygg.

Men hvorfor er det slik at mange kvinner vil ha det varmere hjemme enn det mannen ønsker?

Svaret ligger ikke i kroppstemperaturen, for den ligger på rundt 37 grader hos både menn og kvinner. Men det finnes forskning som viser til at kvinner er mer følsomme overfor kulde, deriblant en nederlandsk studie fra 2015, som sier at kvinners komforttemperatur er 2,5 grader varmere enn menns.

I tillegg har menn gjerne høyere forbrenning enn kvinner, samtidig som de ofte har mer muskelmasse. Dette gjør at menn gjerne produserer mer varme enn kvinner når de sitter i ro.

Den kanskje viktigste faktoren er likevel at kvinner gjerne har kaldere hud enn menn. En studie fra 1998 viser at kvinners hender i gjennomsnitt var nesten tre grader kaldere enn menns.

Når man blir kald, trekker blodårene i huden seg sammen, skriver Forskning.no. Dette skjer for å gjøre huden kaldere, slik at varmeforskjellen mellom hud og omgivelser blir mindre og varmetapet går saktere.

Blodet samles da rundt vitale organer i kroppen, og dette skjer raskere i kvinnekroppen enn i mannekroppen. Huden blir derfor kaldere hos kvinner, og man fryser lettere.

- Enkelt fortalt skal det mindre kulde til før blodårene i kvinnehuden trekker seg sammen, uttalte fysiolog Randi Eidsmo Reinertsen til Forskning.no i 2012.

