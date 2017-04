ANNONSE

Enkelte ganger er det saker som rører mer enn andre. Og noe som ser ut til å treffe leserne best er når skilte foreldre klarer å gjøre det lille ekstra, som da Billy Flynn fortalte a than sto tidlig opp og kjøpte blomster og kake til sin ekskone, sammen med parets barn.

Eller moren som skrev så pent om eksmannens nye kjæreste.

Victoria Baldwin og Adam Dyson skilte seg da sønnen deres var ganske liten. Nå bor de heller ikke i samme stat.

Men posteringen, som fotograf Baldwin selv har delt på Facebook, har fått 13.000 likes og svært mange godord.

- Ikke perfekte foreldre



To av bildene er nemlig tatt mens Victoria, Adam og sønnen var en kjernefamilie. De to nederste etter at foreldrene skilte seg.

- Vi er ikke ekskone og eksmann, først og fremst er vi foreldrene til Bruce, sier Victoria Baldwin til The Huffington Post.

Ideen til bildene er Baldwins. Hun forteller at hun selv er skilsmissebarn, og hun har omtrent ikke ett barnebilde av seg selv der begge foreldrene er med.

Ikke alltid enige

Under posten skriver Victoria at hun og eksmannen ikke er enige i alt som skjer rundt deres sønn.

- Adam og jeg er ikke perfekte foreldre på noen måte, men da vi skilte oss lagde vi en pakt om at Bruce skulle komme først. Så ja, vi tar fremdeles familiebilder og jeg legger penger og flid i å fremkalle og ramme dem inn.

- Han vil ikke vokse opp med to foreldre i samme hus, men han vil vokse opp og se respekt, godhet, empati, medfølelse, utholdenhet, fleksibilitet og selv offer - gjort av begge foreldrene. Han vil vite at det går an å slutte og være forelsket, uten at alt bryter sammen, sier moren til The Huffington Post.