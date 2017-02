Det tok 3,5 timer før AMK fikk Kathrines baby på sykehus - slik svarer Bent Høie

ANNONSE

Kjære Bent Høie, kan du se for deg hvor lang tid 3,5 timer er når ditt lille dyrebare barn ikke får puste?? spør Kathrine Jakobsen og Jørn Tore Larsen i et åpent brev til helseministeren tirsdag kveld.

Det var Altaposten som først omtalte brevet som ble publisert på Kathrine Jacobsens Facebook-side

Jakobsen og Larsen opplevde alle foreldres mareritt natt til lørdag da de var på besøk i Korsfjord hos barnas besteforeldre, og deres 3,5 måneder gamle datter Mina plutselig fikk store pustevansker.

Ganske raskt ringte de 113.

- Jeg ble redd, var helt sikker på at det skulle gå galt. Ungen var jo grå! Sier pappa Jørn Tore Larsen, her på Hammerfest sykehus med mor Kathrine Jakobsen og lille Mina.

Alt veier var stengt



Uten akuttberedskap i Alta, ble AMKs løsning enten å fly jenta til Tromsø eller til Hammerfest. Men verken Sea King-helikopteret eller ambulansefly kunne ta av natt til lørdag. Det lå et polart lavtrykk over Finnmark og sikten var for dårlig. Lufthavnene ble stengt. Fergen hadde sluttet å gå for kvelden.

Det skal ta 3,5 timer fra AMK varsles til de klarer å få Mina inn dørene på et sykehus.

Synes du, Bent Høie, at dette er forsvarlig??

Synes du, Bent Høie, at dette er akseptabelt??



Skriver Kathrine Jakobsen.

Onsdag svarer Høie familien på Facebook. Han har også sendt svaret til Nettavisen.



- Jeg er glad for at det har gått bra med lillesøster, og jeg har stor forståelse for at dette har vært en vond opplevelse for familien. Takk for at dere har vært åpne om hva dere har opplevd, sier Høie til Nettavisen.

Det viste seg at Mina hadde fått RS-virus, et virus som er vanlig hos barn, men som hos noen barn blir alvorlig og krever sykehusinnleggelse.

Mina ligger fremdeles med pustemaskin onsdag.



- Desentralisert sykehusstruktur



Høie skriver at han er opptatt av at befolkningen skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier i et Facebook-innlegg til foreldrene at han er glad det gikk bra med Mina.

- Derfor skal vi ha en desentralisert sykehusstruktur i Norge og gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sier han. Høie skriver at «spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta vil bli ytterligere utvidet i det nye bygget som er under oppføring der».

Han har også postet innlegget på sin Facebook-side. Du kan lese det i sin helhet her:



- Han kan komme og se med egne øyne



Kathrine Jakobsen føler seg ikke så veldig beroliget.

Lille Mina får fremdeles pustehjelp på Hammerfest sykehus, fem dager etter skrekkopplevelsen.

- Jeg tenker at han ikke har svart på et eneste av mine spørsmål i innlegget. Jeg ønsker egentlig å invitere han opp, så kan vi ta samme ruta og løpet om igjen. Da kan han selv se med egne øyne hva det dreier seg om, og hva vi her oppe faktisk må forholde oss til, sier Kathrine Jakobsen til Nettavisen.

Det har i lang tid pågått en heftig sykehusstrid mellom Alta og Hammerfest. Analysefirmaet Oslo Economics, som har utredet de økonomiske problemstillingene for Alta kommune, har konkludert at det er «samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen».

Hva regjeringen lander ned på, er ikke klart.

Alta-ordføreren og opposisjonspartiene har forsøkt å få OE-rapporten på agendaen til sentrale og besluttende politikere, skriver Altaposten.

- Om det er slik at Bent Høie er opptatt av befolkningens trygghet, hvorfor er han da imot å konsekvensutrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark? Hvorfor vil han ikke gå nærmere gjennom utredningen som foreligger fra Oslo Economics? Sier Kathrine Jakobsen til Nettavisen.

Kathrine Jakobsen skriver at denne gangen gikk det gudskjelov bra. Men at det neste gang kanskje ikke gjør det.



Denne historien kunne vært unik, men det er den ikke, langt ifra. DETTE, Bent Høie, er hverdagen og frykten vi i Alta og omegn lever med HVER dag så lenge vi ikke har akutt tjenester eller sykehus i Alta. Skriver Kathrine Jakobsen.