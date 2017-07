Dette er kroppens naturlige rusmidler

Du trenger ikke alkohol eller dop for å bli høy på deg selv.

Men kan du faktisk erstatte for eksempel alkohol med en løpetur der endorfinene får strømme fritt? Endorfinkick er blitt et slagord for de løpegale. Og mange beskriver effekten av løping som en stor følelse av velbehag.

JØRG MØRLAND er fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, og medforfatter av boka «Rus og avhengighet».

- Kicket avhenger av sammenheng

- Endorfinkick er et moteord som savner en god forskningsmessig bakgrunn, sier fagdirektør for område for helsedata og digitalisering på Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, til Nettavisen.

- At en del treningsopplevelser kan gi en oppkvikkende følelse der og da, er det ingen tvil om. Hva det skyldes, er det derimot større tvil om, sier han. For eksempel betyr sammenhengen mye for hvordan «kicket» blir.

- En fysisk prestasjon, der du i tillegg vinner en konkurranse, gir en helt annen opplevelse enn samme fysiske prestasjon i et sterkere felt der du ikke vinner, sier han. Dersom du forventer kanskje å vinne, vil hjernen evaluere resultatet og «kicket» i forhold til foventningen, sier han.

Belønning og motivasjon

Mørland, som skrev boken «Rus og avhengighet» med Helge Waal i 2016, vet mye om kroppens naturlige rusmidler.

Fakta: Kroppens naturlige rusmidler

Dopamin er et signalstoff i hjernen som både forsterker og demper intensiteten til nerveimpulser. Man kan ikke si at dopamin alene fremmer velbehag. Endorfiner kalles gjerne kroppens morfin. De skilles ut blant annet ut ved fysiske anstrengelser og kan gi en smertedempende virkning slik at vi kan overse en skade der og da. Serotonin er også et signalstoff som blant annet påvirker humør, søvn, angst og impulskontroll Adrenalin er et stresshormon, det utløses ofte av frykt, trening eller angst.

Endorfiner, dopamin, serotonin. Disse stoffene som overfører signaler mellom hjerneceller som inngår i hjernens belønningssystemer, bidrar til å fremme velbehag, øke oppmerksomheten, dempe frykt og angst. Får du en behagelig opplevelse, er det også stor sjanse for at du gjentar handlingen som ga deg opplevelsen.

Ifølge Mørland så vet vi ikke helt hva som utløser hva, men det er helt klart at ingen av de overnevnte stoffene opptrer alene.

Signaliserer til nervesystemet

Når vi utsetter oss for enkelte aktiviteter og inntrykk, starter kjemiske reaksjoner i hjerneområder som påvirker belønning og motivasjon. Dopamin er viktig for vår oppmerksomhet og motivasjon.

- Man skal være forsiktig med å si at dopaminet alene gir velværefølelse, men det bidrar sammen med for eksempel endorfiner. Dopaminet gir oss et signal om at dette er en opplevelse som er verdt noe for oss, sier Mørland til Nettavisen.

LØPER: Mange som er glad i å løpe snakker om at det gir kroppen et endorfinkick. Det er i beste fall upresist, mener Jørg Mørland.

Trening, forelskelse, aktiviteter, som gjør oss glade og gir oss mening, vil alle være ledsaget av økning av kroppens egne sentralstimulerende stoffer.

- Men aldri i samme grad som tilførselen av et rusmiddel, sier Mørland.

- Evnen til å skape en rusfølelse ligger i oss selv. En kjent svensk rusforsker har noe spøkefullt uttalt at opplevelsen av oss selv er som å høre på et symfoniorkester. Når vi inntar et rusmiddel, så fremhever du enkeltinstrumenter. Hjernens dirigent er rusmiddelet, sier han.