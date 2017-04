Dette er verdens mest bråkete byer

ANNONSE

Du tenker kanskje på smog over industribyer og plastikkavfall i havet når du hører ordet «forurensning», men forurensning handler om mer enn hva vi finner i luften og i havet.

Støyforurensning, eller den støyen vi omgås hver eneste dag, er nemlig et økende problem, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og ikke overraskende er det gjerne i storbyene at den verste støyforurensningen befinner seg.

Guangzhou verst

Nylig publiserte firmaet Mimi Hearing Technologies GmbH, som produserer digitale hørselsapper, det de kaller «The World Hearing Index», eller «Verdens hørselsindeks», som viser støyforurensningen i 50 byer over hele verden.

Det gjorde de ved å analysere 200.000 hørselstester gjort av deres egne brukere, og kombinere resultatet med data om støyforurensning fra WHO og den norske forskningsorganisasjonen SINTEF.

Og Mimi kommer med klar tale om hvilken by som har det verste støynivået:

Den kinesiske byen Guangzhou er den mest bråkete av de 50 byene som er undersøkt i rapporten, etterfulgt av Delhi, Kairo, Mumbai og Istanbul.

Oslo tredje roligst

Og dersom du vurderer Europa-ferie dette året, bør du kanskje styre unna enkelte byer dersom du vil ta vare på hørselen din. Barcelona og Paris er to av byene som kommer verst ut i rapporten, med henholdsvis 7.- og 9.-plass på listen over de mest bråkete byene.

I den andre enden av skalaen kan vi konstatere at vi lever i et stille samfunn her oppe i nord. Selv om enkelte i hovedstaden helt sikkert plages av bråkete trikker eller tog om kveldene, er Oslo nemlig den tredje roligste byen på listen.

Den aller roligste av de 50 byene er Zürich i Sveits, mens østerrikske Wien er den andre byen som er stillere enn Oslo.

Se oversikten her (klikk på bildet for større utgave):

Bidrar til svekket hørsel

Problemet med lydforurensningen er naturligvis at den bidrar til å svekke hørselen. Ifølge WHO har 360 millioner mennesker i verden nedsatt hørsel, og 32 millioner av dem er barn.

Og Mimi-rapporten viser at «hørselsalderen» til mennesker som bor i byer, gjennomsnittelig er mellom 10 og 20 år eldre enn deres faktiske alder.

Det minste avviket mellom faktisk alder og hørselsalder finner Mimi i Wien, der hørselsalderen er 10,53 år eldre enn faktisk alder. Oslo befinner seg på sjetteplass på denne listen, med en 11,86 år eldre hørselsalder enn faktisk alder.

Aller verst står det til i Delhi og Mumbai i India, med henholdsvis 19,15 og 18,4 år eldre hørselsalder enn faktisk alder.