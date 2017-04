Dette må du vite om veggedyr

ANNONSE

Hva slags dyr er det:

Veggedyret er en blodsugende tege som suger blod fra mennesker. Det er rødbrunt, flatt og ovalt, og som voksen er det 4-5 mm langt.

Spiser:

Suger blod helst flere ganger i uka, men kan også klare seg uten mat i over ett år. Trives på mennesker, men også dyr. Skifter hud og legger egg.

Reaksjoner:

Huden kan klø, noen får en viss allergisk reaksjon. Bittene synes.

Hvor er de?

Siden årtusenskiftet har veggedyrproblemene økt kraftig over hele verden. Økningen skyldes resistens mot innsektsmidler og mangelfull kunnskap om alternative bekjempningsmetoder. I tillegg har nasjonal- og internasjonal reiseaktivitet økt, slik at risikoen for spredning er større. (Kilde: Folkehelseinstituttet).

Er det en sesong for veggedyr?

Nei, de trives i oppvarmede hus hele året. Men flere blir observante på høsten da reisevirksomheten er stor på sommeren.

Er det mer av dem i varmere strøk?

Nei, det er mest veggedyr i Norden, Øst-Europa og USA. Ikke i Sør-Europa og Asia.

Hvordan spres de?

Veggedyr spres med reisebagasje, transport av brukte møbler, annet innbo og brukt sengetøy. Arten forekommer gjerne på steder hvor det er stor gjennomtrekk av mennesker, som hotell, campinghytter, ungdomsherberger og studenthjem.

Når veggedyret først har etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg til flere rom eller andre leiligheter i samme bygning.

