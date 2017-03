Dette sier anmelderne om Jo Nesbøs  «Tørst»

ANNONSE

En mann avhengig av blod går rundt i Oslos gater. Han speiler seg i Harry Hole, og drikker energien ut av ham. Flere kvinner blir drept etter å ha brukt sjekkeappen Tinder.

Lykkelig gift Hole



Og den sivile Harry, nå lykkelig gift med sin Rakel, blir hjemsøkt av sine tanker.

Tirsdag 21. mars slippes «Tørst», først i Norge for så i resten av verden. Nesbø kan skilte med tidenes førsteopplag på over 300.000 bøker. På verdensbasis har Nesbø solgt 33 millioner bøker av sitt samlede forfatterskap.

Denne gang trues Harry Holes personlige tilværelse mer enn noen gang, skal vi tro anmelderne.

- Det blir personlig – og da er vi skikkelig i gang! Skriver VG i sin anmeldelse.

Sprikende anmeldelser

Avisens anmelder Sindre Hovdenakk skriver at den siste Harry Hole-boka starter i rolig tempo, men at Nesbø skrur opp både temperatur, blodspor og action halvveis.

- Jo Nesbø er en mester når det gjelder å bygge en lang og stigende spenningskurve. Fra tilsynelatende hverdagslige situasjoner og samtaler, er det som om uhyggen gradvis sniker seg inn på leseren, skriver VG, og triller terningkast 5.

- Kvinnene lider og lider



Også Aftenposten er tidlig ute med sin anmeldelse av «Tørst». Anmelder og forfatter Pål Gerhard Olsen er noe mer forbeholden enn VG, men skriver at ihuga Hole-fans sannsynligvis vil føle seg tilfredsstilt av de over 500 nye sidene om sin favorittpolitimann.

Olsen savner Nesbøs tidligere Oslo-skildringer, og mener plottet er veldreid, men i overkant skjematisk. Han vender også tilbake til en tilbakevendende kritikk mot Nesbø - det er ofte mye blod og gørr i hans bøker.

- Alvorlig talt - knurrende, slafsende og slurpende blodsugere anno 2017, hvor interessant og relevant er det? Fastlenkede kvinner. Kvinner som tortureres og så henges opp til tørk. Kvinner som blør og blør og lider og lider. Enten det skjer i form av direktesendt dramatisering eller gjenfortelling, er Tørst til tider kvalmende lesning - en monoman og så avgjort spekulativ dveling ved den ene monstrøse ugjerningen etter den andre, skriver Aftenpostens anmelder.

Det blir et travelt år for Jo Nesbø. I oktober kommer også Thomas Alfredsons film over hans første virkelige internasjonale Hole-suksess, «Snømannen».

SE JO NESBØ SNAKKE OM SIN ROLLE I «SNØMANNEN»