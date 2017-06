Dette skjer med fettet når du går ned i vekt

ANNONSE

Vi er tilhengere av at folk skal være fornøyd med den kroppen de har, men vi lever i et samfun der det er mye fokus på kropp og vekt.

De færreste av oss har imidlertid en forståelse for den metaboliske prosessen som skjer i kroppen når vi går ned i vekt, skriver British Journal of Medicine i en forskningsartikkel.

Tre misforståelser



Den vanlige misforståelsen er at fett blir til muskler. En annen er at fett blir til energi når vi forbrenner det, eller at vi kvitter oss med det når vi er på do.

Det siste er delvis riktig, skriver forskerne. Fett blir delvis til urin og svette og kommer ut den veien (og ikke som avføring om du skulle tro det). Resten av fettet blir til karbondioksid, med andre ord så puster du det ut.

Også trodd av eksperter



Med andre ord så må det å få til et vekttap knyttes til karbon i fettcellene. Ifølge forskerne er det ikke bare hvermansen som tror at vekttap for eksempel har med energi å gjøre, selv medisinsk personell tror det.

VISER HVEM SOM TROR HVA: Denne tabellen viser at det ikke bare er du og jeg som tror kiloene forsvinner i energi og varme.

