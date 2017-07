Dette trodde vi virkelig ikke ville være mulig med Spider-Man

Kort tid etter forrige runde, snur filmskaperne Spider-Man helt på hodet.

Spider-Man – Homecoming. Regi: Jon Watts. Med Robert Downey jr, Tom Holland, Zendaya Coleman, Michael Keaton, Marisa Tomei, Jacob Batalon

Aldersgrense 12 år

Du kan jo lure på om ikke de store amerikanske filmstudioene har noe annet fore enn å fore oss med stadig gjenopplivede helter de omtrent nettopp har tatt livet av.

I fjor slo Sony og Disney seg sammen og forente Captain America, Iron Man og Spider-Man, som gjorde sin entre i Avengers-universet som 14-åring. Nå er britiske-gjort-amerikanske Tom Holland (21) tilbake som Peter Parker i sin egen film.

Etter personlige tretthetsbrudd med Tobey Maguire i fire filmer og Andrew Maguire i en edderkoppdrakt, hadde undertegnede aldri trodd at hun ville bli begeistret for nok en ny Spider-Man. Men jammen meg!

Tom Holland er et funn som Peter Parker, tenåringen som ikke gir seg uansett motstand. Holland gjør et variert portrett av Parker og plasserer ham rett de tenårene han hører hjemme.

Tante May er blitt gjort adskillig mer sexy og morsom i Marisa Tomeis skikkelse. Og når vi møter unge Parker er han litt frakoblet de andre superheltene. Hans kontakt med Tony Stark (Robert Downey jr), som ble opprettet i «Captain America - Civil War», har omtrent forvitret. Og kommuniseres nå bare gjennom den veldig utålmodige Happy (Jon Favreau). Avvist og alene forstår ikke Peter Parker hva som skjer.

Historien rundt «Homecoming» er ganske tradisjonell. Foruten den opp-sexede tante May, har vi den enda mer nerdede, overvektige kameraten, den misforståtte tenåringen, den enda mindre respekterte arbeidskaren og selvfølgelig skolens vakreste jente.

FØR STORHETSTIDEN: Peter Parker har både hjerte og tenåringshjerne i Spider-Man Homecoming.

Men «Homecoming» er likevel så full av sjarm og god driv at det likevel fungerer. Selv om vi mistenker Robert Downey jr å gå på noe autopilot, fungerer både han og Jon Favreau som oppsiktsvekkende dårlige tenåring/superhelt-oppdragere.

Marisa Tomei bruker både sitt vidd og sin humoristiske sans til å gi tante May nytt liv, men hjertet i filmen ligger i Tom Hollands og Jacob Batalons vennskap og spill. De bringer ikke noe nytt til torgs, men de gjør det veldig severdig.

IKKE HELT TENÅRINGSFEDRE: Jon Favreau som Happy og Robert Downey jr som Tony Stark viser seg som relativt dårlige til å forstå en tenåring i Spider-Man Homecoming.

Den som virker som han har mest gøy er imidlertid Michael Keaton som Toomes eller Vulture, skurken som egentlig blir en skurk ut fra omstendighetene og ikke ren og skjær ondskap.

«Spider-Man – Homecoming» er god på effekter, god på lyd. Moro for unga og moro for de voksne. Sammensmeltningen mellom Marvel og Sonys univers er nettopp det som skulle til for å gi Edderkoppen nytt liv. «Homecoming» er ikke fantastisk slik «Iron Man» var i sin tid, men den er veldig god, spesielt når den konsentrerer seg om Edderkoppens nølende svinging inn i den mer voksne verden.

«Spider-Man Homecoming» har premiere fredag 7. juli.